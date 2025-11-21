Im nächsten Sommer wird getanzt. Vermutlich im Ostpark. Und zwar auf einer barrierefreien, öffentlichen Tanzfläche namens „Tanz-Park-ett“. Mit einem speziellen Outdoor-Tanzboden und Sitzbänken drumherum. Zu verdanken ist das Rebecca Pröbster, die selbst leidenschaftlich tanzt, vor allem Salsa.

Ihrem Hobby geht die 37-Jährige aktuell an den diversen Tanztreffpunkten in München nach – vor den Pinakotheken, am Königsplatz oder im Hofgarten. Wobei ihr am Tag danach oftmals die Knochen schmerzten, sagt die Münchnerin. „Die Knie tun weh, die Hüfte tut weh. Ganz einfach, weil der Boden nicht fürs Tanzen gemacht ist.“

Daher hat Rebecca Pröbster im Frühjahr die Idee mit dem „Tanz-Park-ett“ ersonnen und sie eingereicht – beim „München-Budget“. Für die erste Auflage dieses Projekts hat der Stadtrat eine Million Euro bereitgestellt, um Vorschläge aus der Bevölkerung zur Gestaltung der Stadt umzusetzen.

Nach zwei Abstimmungsrunden steht nunmehr fest: Rebecca Pröbster hat es mit ihrer Open-Air-Tanzfläche unter die besten zehn Ideen geschafft, die verwirklicht werden. Im Falle des „TanzPark-etts“ wird dies voraussichtlich im Ostpark geschehen, der im Sommer 2026 ohnehin eine größere Aufhübschung erhalten soll.

Als ihm das Projekt „München-Budget“ erstmals vorgestellt worden sei, habe er verhalten reagiert, sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bei der Präsentation der Siegerideen. „Mein erster Gedanke war, dass unser gesamter Haushalt mit einem Volumen von 9,5 Milliarden Euro doch eigentlich schon ein Bürger-Budget ist.“

Überdies gebe es auf lokaler Ebene noch die Bezirksausschüsse, die mit eigenen Fördertöpfen Projekte im jeweiligen Stadtbezirk unterstützen könnten. „Ich war gespannt, was da für Ideen rauskommen“, sagt Reiter. Die Resonanz von mehr als 1000 eingereichten Vorschläge habe ihn dann positiv überrascht.

Knapp die Hälfte davon sei freilich schon aus formalen Gründen herausgefallen, sagt Projektleiterin Dorothea Vogelgsang – sei es, weil der Vorschlag nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt lag oder die Umsetzung die maximalen Kosten von 100 000 Euro überschritt.

Unter den verbliebenen 460 Ideen wurden dann bei einer ersten Abstimmungsrunde im Juni die besten 20 gekürt. Und schon damals zeigte sich, das ein Thema den Münchnerinnen und Münchnern besonders am Herzen liegt – Maßnahmen zur Klimaanpassung.

Unter den prämierten Projekten waren auch Defibrillator-Automaten, präsentiert von Michael Zyskowski. (Foto: Stephan Rumpf)

Wasserbänke im Stadtgebiet schlug Anja Voss vor. (Foto: Stephan Rumpf)

So schafften es gleich mehrere Vorschläge aus diesem Bereich nun auch bei der finalen Online-Abstimmung, an der sich circa 7000 Menschen beteiligten, unter die Top Ten und werden somit vom Rathaus umgesetzt. Darunter sind die Pflanzung von Bäumen, die unter allen Ideen die meisten Stimmen erhielt, das Anlegen eines Wildblumen-Mosaiks vom Kunstareal bis zum Westfriedhof sowie das Aufstellen von sogenannten Wasserbänken, die Regenwasser auffangen und zugleich einen schattigen Platz zum Verweilen bieten. Jene Bänke sollen laut Dorothea Vogelgsang ebenfalls im Sommer aufgebaut werden, und zwar auf der Fläche vor dem Lenbachhaus.

Bei den anderen Siegervorschlägen – etwa größere Mülleimer an beliebten Plätzen, mehr Defibrillatoren im öffentlichen Raum sowie kostenlose Trinkwasserbrunnen – ist der Zeitpunkt der Umsetzung noch ungewiss. Die entsprechende Planung soll nun im Rathaus erfolgen, während das „München-Budget“ bereits in die nächste Runde geht.

So folgt direkt nach der Kür der Siegervorschläge eine Bürgerwerkstatt, bei der erste Ideen fürs Projektjahr 2026 gesammelt werden. Eine davon ist ein Zaun in Grünanlagen, der Hunde von Spiel- und Sportwiesen fernhalten soll – wobei beispielhaft auf die Rasenfläche am Rodelhügel im Hirschgarten verwiesen wird.

Weitere Vorschläge können noch bis 1. Mai eingereicht werden. Im Juni und Oktober folgen dann wieder zwei Abstimmungsrunden, ehe in einem Jahr zehn weitere Bürgerideen zur Umsetzung feststehen. Teilnahmeberechtigt beim „München-Budget“ sind Menschen ab 14 Jahren, die in der Stadt leben. Sie können ihre Vorschläge wahlweise per Post ans Rathaus oder auf unser.muenchen.de einreichen. Voraussetzung ist, dass die Projektidee im Zuständigkeitsbereich der Stadt München liegt, ökologisch nachhaltig, sozial gerecht und von „gesamtstädtischer Bedeutung“ ist sowie höchstens 100 000 Euro kostet.

Ob Rebecca Pröbster für 2026 erneut einen Vorschlag abgeben werde, wisse sie noch nicht, sagt die Ideengeberin des „Tanz-Park-ett“. Unabhängig davon halte sie das „München-Budget“ jedoch für ein sinnvolles Projekt. „Im Vergleich zum Gesamthaushalt sind eine Million Euro eine überschaubare Summe“, sagt die 37-Jährige. „Und der Effekt, dass Bürger dadurch das Gefühl bekommen, wirklich etwas bewegen zu können, wird immer wertvoller.“