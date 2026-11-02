Die Bürgerinnen und Bürger als Gefahr für Sommerspiele 2036, das klingt erst einmal weit hergeholt. Immerhin haben sich zwei Drittel der teilnehmenden Münchner in einem Bürgerentscheid vor gut einem Jahr für die Bewerbung ausgesprochen. Doch nun ist Rekordtempo gefragt, wenn ein neues olympisches Dorf mit 4000 Wohnungen, eine neue U-Bahn und breite Erschließungsstraßen rechtzeitig fertig werden sollen. Bei so großen Bauvorhaben haben jedoch auch die Menschen ein Wort mitzureden, die dort wohnen oder Interessen haben.

Bürgerbeteiligung heißt dieses Recht offiziell, für die einen oft ein Hemmschuh für schnelles Bauen, für die anderen die letzte Chance, das Schlimmste im eigenen Viertel zu verhindern. Münchner Bürgerinitiativen verlangen nun, diesen Prozess in der Stadt neu aufzusetzen. Ihre Forderungen: Die betroffenen Menschen müssten viel früher und detaillierter über Großprojekte informiert werden, sollten ihr Wissen nicht erst am Ende, sondern konstruktiv am Anfang von Planungen einbringen können und sollten mit ihren Anregungen ernst genommen werden.

Großprojekte wie das geplante olympische Dorf könnten „schneller und friktionsärmer“ umgesetzt werden, wenn man die Leute, die in diesem Gebiet schon wohnen, früh in Kenntnis setze, deren Bedürfnisse im Alltag aufnehme und dann auch bereit zu Kompromissen sei, sagt Jürgen Müller, Vorsitzender des Bunds der Münchner Bürgerinitiativen. Dem jetzigen Verfahren der Beteiligung attestiert er ein Systemversagen, es biete „massives Frustpotenzial“. Deshalb hat er mit einem Team den „Pakt für Bürgerbeteiligung“ erarbeitet, der die Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung sowie Münchnerinnen und Münchnern neu definieren soll.

In das Konzept sind die Erfahrungen von etwa 40 Initiativen eingeflossen, die sich in München mit Großprojekten beschäftigt haben. Etwa 3000 Bürger seien dort engagiert, sagt Sprecher Müller. Sie haben die Beteiligungsprozesse analysiert und sind auf ein Muster gestoßen, das sich meist wiederholt. Die Pläne würden in der Regel erst vorgestellt, wenn grundlegende Festlegungen schon getroffen sind. Für eine ergebnisoffene Beteiligung ist es dann zu spät. Die Einwände von Anwohnern werden gehört, letztlich aber die vorgefertigten Konzepte durchgesetzt.

Als Beispiel dafür nennt Müller das Neubauviertel Freiham im Münchner Westen, wo er sich mit seiner Bürgerinitiative engagiert. Aus ihrem Alltagswissen heraus hätten die Menschen, die dort leben, die Verantwortlichen gewarnt, dass die geplante Erschließung mit Straßen und dem öffentlichen Verkehr nicht funktionieren werde. Da habe die Bürgerinitiative die Antwort bekommen. „Das rüttelt sich schon.“ Gerade hat der Stadtrat die weiteren Planungen für eine neue U-Bahn von Pasing nach Freiham freigegeben, um den Anschluss ans Nahverkehrsnetz zu verbessern. Weil es sich eben nicht gerüttelt habe, wie Müller und seine Bürgerinitiative sagen.

Es gehe darum, die Denkweise in der Verwaltung aufzubrechen

Häufig würden Bürger durch späte oder ungenügende Information oder Beteiligung in eine reine Pro- oder Contra-Haltung gezwungen, sagt Margarethe Stadlbauer, die die Bürgerinitiative zum Umbau der Altstadt leitet und federführend an der Erstellung des Partizipationspakts beteiligt war. Dort wird sogar ein Vetorecht für Anwohner unter bestimmten Voraussetzungen gefordert. Im Grunde gehe es aber mehr darum, die Denkweise in der Verwaltung aufzubrechen und lieber mit den Betroffenen früh eine Planungsrunde mehr zu drehen. „Das würde ein Projekt oft nur ein oder zwei Monate verzögern. Das ist kein großer Zeitraum im Vergleich zu einer möglichen Klage“, sagt Stadlbauer.

Um mehr Menschen effektiver zu beteiligen, könnte die Stadt aus Sicht der Bürgerinitiativen ein Programm fürs Handy entwerfen oder die bestehende München-App so ausbauen, dass ein schnelles, niedrigschwelliges Feedback der Bürger ermöglicht wird. Und eine zweite Kernforderung gibt es: Die kommunale Partizipation muss sich auch außerhalb von Großprojekten fundamental ändern.

Den Münchnerinnen und Münchnern stehen im Prinzip zwei Wege offen, um eigene Ideen, Kritik oder auch Widerspruch zu äußern: Bürgerversammlungen und die 25 Bezirksausschüsse als lokale politische Gremien. Beide Optionen hätten aber gravierende Schwächen, sagt der Sprecher der Münchner Bürgerinitiativen Müller. Wie vorgebrachte Anliegen verfolgt würden, sei kaum oder nur schwer nachvollziehbar. In den Bezirksausschüssen landeten sie oft in Unterausschüssen, dann im Plenum, und bis schließlich der Stadtrat erreicht werde, habe dieser oft schon einen Beschluss gefasst. Noch schlimmer fällt Müllers Urteil über Bürgerversammlungen in der jetzigen Form aus. „Das sind Veranstaltungen, die zu nichts führen.“

Um das zu ändern, haben die Bürgerinitiativen ihren Pakt schrittweise den meisten Fraktionen im Stadtrat vorgestellt. Schließlich steht sogar im Koalitionsvertrag, dass auch die Regierung aus Grünen/Rosa Liste, SPD und FDP/Freie Wähler deutliches Verbesserungspotenzial in der Partizipation der Bürgerinnen und Bürger sieht. Die Reaktion der Grünen fällt allerdings sehr zurückhaltend aus. „München hat bereits vielfältige Beteiligungsformate und eine Fachstelle für Partizipation“, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sibylle Stöhr. Man begrüße eine Stärkung dieser Prozesse, „aber wie genau muss man sich von Fall zu Fall ansehen“.

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Deutlich offener geben sich SPD und CSU. Der Bund der Bürgerinitiativen greife viele Aspekte auf, „die aktuell nicht optimal laufen, und macht viele gute Verbesserungsvorschläge“, sagte SPD-Fraktionschefin Anne Hübner. „Insbesondere muss künftig klarer werden, wann Bürger tatsächlich beteiligt und wann nur informiert werden.“ Nicht immer könnten aber betroffene Bürger entscheiden. „Manchmal wiegen übergeordnete Interessen stärker.“ Hübner hofft, dass Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) mit Politik und Initiativen eine Möglichkeit findet, Partizipation besser zu gestalten. „Das wäre ein großer Beitrag gegen zunehmende Politikverdrossenheit.“

Wie Hübner sieht auch CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl Chancen im Vorstoß der Bürgerinitiativen. „Wichtig ist uns, dass vor einer Entscheidung die Menschen mitreden können, die von städtischen Planungen im konkreten Fall betroffen sind: Anwohner, Gewerbetreibende, soziale und kulturelle Einrichtungen.“ Erst, wenn diese gehört worden seien, solle die Stadtverwaltung einen konkreten Vorschlag zur Umsetzung erarbeiten. „Bislang wird oft umgekehrt versucht, die Menschen von einem eigentlich bereits festgelegten Plan zu überzeugen.“ Gute Ideen oder Kritik dürften nicht verloren gehen, aber auch wichtige Infrastrukturprojekte nicht verzögert werden. Das letzte Wort müsse der Stadtrat haben.

Die Fraktion ÖDP/München-Liste, die viele direkte Erfahrungen mit Bürgerentscheiden und Initiativen gemacht hat, steht auch hinter einer Stärkung der Partizipation. Diese müsse sehr niederschwellig sein, um möglichst viele Menschen zu erreichen, sagt der Vorsitzende Tobias Ruff. Ob die Reform gelinge, hänge auch davon ab, „ob der Stadtrat bereit ist, Macht abzugeben“. Oder ob er darauf besteht, dass eine einmalige Legitimation durch Wahl genug Mitsprache ist.