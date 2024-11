Von Antje Weber

Winter is coming, das ist an diesem Abend in München unübersehbar – und unüberhörbar. Draußen rieselt der erste Schneeregen der Saison, drinnen im Haus der Kunst fallen manch düstere Worte. Und doch wird sich von der Eröffnung der Münchner Bücherschau die eine oder andere Idee mitnehmen lassen, wie man dem Dunklen begegnen könnte. Mit Worten, gewiss. Vielleicht aber auch zunächst mit einem Umdenken.