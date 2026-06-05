Es macht Freude, zu beobachten, was Menschen so lesen, wenn sie denn etwas anderes lesen als ihr Handy. Also: Bücher. Im Englischen Garten etwa, im Café, im Freibad oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Auf naheliegende Bahnwitze wie diesen hier soll an dieser Stelle verzichtet werden: „Bei so viel Verspätung wie die Bahn hat, kann man sich in einer Pendelwoche ja auch locker durch Marcel Prousts ‚Auf der Suche nach der verlorenen Zeit‘ arbeiten.“

Nein, es soll nur betrachtet werden, was für Literatur der Münchner und die Münchnerin lesen. Es ist nämlich nicht so, dass das Buch aus dem öffentlichen Raum verschwindet, eher im Gegenteil, es scheint sich wieder seinen Platz zu erkämpfen, manchmal auch als Accessoire, das auf Café-Tischchen liegt und dort für Instagram neben dem Espresso fotografiert wird. Man will mit Buch gesehen werden, wenn schon nicht mit einem Klassiker, dann immerhin mit einem sehr dicken Buch, das auf ordentlich Disziplin hindeutet.

Schlösse man allerdings vom Angebot der öffentlichen Bücherschränke auf den Lesegeschmack der Münchner, ließe das sehr tief blicken in der Stadt, die sich rühmt, Thomas Mann hervorgebracht zu haben. Dort tummeln sich hartnäckig Noah Gordons Mittelalterwälzer „Der Medicus“, Werke wie „Partysnacks mit Eiern“ oder irgendwas mit Männern, die nicht zuhören und frechen Frauen, die mal so richtig auf den Putz hauen. Vorsichtig ausgedrückt: Literarisch ist da Luft nach oben. Fairerweise kann man jetzt argumentieren, dass diese Schränke ja eine Art Resteverwertung für Bücher sind, also die Leute die „Partysnacks mit Eiern“ gerade loswerden wollen. Vielleicht, weil sie sich stattdessen wirklich Marcel Proust kaufen. Wir werden es nicht überprüfen können.

In der Stadt bietet sich da immerhin ein einigermaßen heterogenes Bild: Überall werden Bestseller gelesen, Bücher mit dem Wort „Sommer“ im Titel genauso wie vom Feuilleton gelobte Neuerscheinungen; Fantasy- beziehungsweise Romantasy-Romane. In den vergangenen Wochen wurde gesichtet: Takis Würgers Liebesroman „Für Polina“, „Die Sturmbezwingerin“ von Sarah J. Maas (beide im Schyrenbad); George R.R. Martins „Das Erbe von Winterfell“ (ICE nach München). Einmal saß ein Typ mit einem Buch über Schach in der U-Bahn, was keine Literatur ist, aber aus Respekt vor so viel Lässigkeit trotzdem erwähnt werden muss.

Es gibt inzwischen sogar so etwas wie Lese-High-Performer. Neulich war ein junger Mann zu beobachten, der einigermaßen auffällig Ingeborg Bachmanns „Malina“ in der S-Bahn las. Er hielt das Buch so, dass wirklich jeder den Titel erkennen musste. Es ist nicht auszuschließen, dass er einen gewissen Stolz aus seiner anspruchsvollen Lektüre zog. Doch immer wieder sackte sein Kopf weg, er schien sehr müde oder sehr gelangweilt zu sein. Kurz nach Pasing gab er auf. „Malina“ wanderte in den Rucksack, verstohlen zog er ein Rätselheft hervor. Möglich, dass die Kolumnistin ihm aufmunternd zugenickt hat.