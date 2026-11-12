Eine zerstochene Leiche am Hauptbahnhof im Schwabenland, ein rätselhafter Mord im Stuttgarter Westen: Ann-Katrin Zellner und Stefan Zeh teilen ihre Leidenschaft für kaltblütige Kriminalfälle mit Lokalbezug. Beide sind sie Self-Publisher und wissen, wie schwierig es ist, sich ohne die Unterstützung etablierter Verlage in der Buchbranche durchzusetzen. Also veranstalteten sie vor zwei Jahren einfach selbst eine Buchmesse in Stuttgart – und kommen mit ihrem Konzept jetzt erstmals nach München .

Wirft man einen Blick auf das Programm der „1. Münchner Buchmesse“ im MTC-Eventzentrum im Münchner Norden, ist man im ersten Moment verwundert: Statt namhafter Verlage finden sich hauptsächlich unbekanntere Autorennamen und einige kleine Verlage. Kein Zufall, denn mit ihren Buchmessen wollen die beiden Stuttgarter Autoren und nun Veranstalter vor allem eines: Sichtbarkeit ermöglichen. „Wir wissen natürlich, wie hart die Branche manchmal sein kann. Deswegen wollten wir gerade für Selbstpublisher, aber auch kleine Verlage eine Präsenz schaffen“, sagt Ann-Katrin Zeller.

Die Idee hierfür entstand zunächst aus Eigeninteresse: „Nach einer gemeinsamen Lesung überlegten wir, was wir machen können, um unsere Bücher mehr Menschen zu präsentieren“, erinnert sich die Krimiautorin. Also machten sie einen Aufruf auf Instagram. Zunächst zweifelten sie noch, ob sie den gemieteten Raum in Stuttgart überhaupt füllen könnten, doch dann entwickelte das Projekt seine eigene Dynamik: „Am Ende hatten wir 120 Aussteller“, sagt Zellner. Die Resonanz auf die erste Messe sei sehr positiv gewesen, und auch von den Autoren hörten sie, dass die Verkaufszahlen gestiegen seien. Also veranstalteten sie in Stuttgart und Ravensburg direkt ihre nächsten Messen.

Aufgrund des Erfolgs wagen sie sich nun zum ersten Mal nach München und nehmen hier neben Krimis, Jugend- und Sachbüchern unter anderem ein Genre besonders in den Blick: Liebesromane, oder, wie es in hipperer Form heutzutage genannt wird, Romance. Dieses besonders bei jungen Frauen sehr beliebte Genre findet sich auf der Messe in seinen verschiedensten Erscheinungsformen. Klassische Romance-Bücher treffen auf Romantasy – eine Mischung aus Romance und Fantasy – und Dark Romance, bei der Liebesgeschichten mit tabuisierten, provokanten Themen verbunden werden. Doch auch die Asian Fiction, also Mangas, Cosplay und weitere, kommen nicht zu kurz.

Die beiden Stuttgarter richten den Fokus dabei ganz gezielt auf eine junge Zielgruppe und sehen dafür eine Lücke im Münchner Literaturbetrieb. Dennoch könnten Romance-Leser in einen gewissen Zwiespalt geraten: Auf der gleichzeitig im Haus der Kunst stattfindenden Münchner Bücherschau liest mit Cecelia Ahern am selben Tag ein echter Romance-Star. Ann-Katrin Zellner sieht das allerdings gelassen: „Ich denke, der Unterschied ist, dass unser Fokus auf unserer Community liegt“, erklärt sie. Daher sehe sie die Bücherschau „definitiv nicht als Konkurrenz“. Ganz im Gegenteil, beides könne ohne Probleme nebeneinander existieren.

Denn was sie persönlich gerade bei großen Buchmessen vermisse, sei die Möglichkeit, direkt mit den Autoren ins Gespräch zu kommen und sich Widmungen abzuholen. Das zu ermöglichen, mache die Münchner Buchmesse besonders: „Wenn ich auf die Anmeldeliste schaue, kenne ich die meisten mittlerweile persönlich. Das ist, was uns ausmacht.“

Bestseller aus München : Weiblich, jung, erfolgreich Yasmin Shakarami hat Philosophie studiert, Alexandra Flint ist Elektroingenieurin. Ihre Berufung entdeckten sie aber im Schreiben. Über Absagen, Selbstzweifel, neue Publikationswege - und wie sie es schafften, auf der Spiegel-Bestsellerliste zu landen. SZ Plus Von Barbara Hordych ...

Doch nicht alle Namen im Programm sind Unbekannte. Franciska Friede etwa ist Synchronsprecherin für Robin Buckley in der Netflix Serie „Stranger Things“ ; sie hält unter anderem ein Panel über „KI in der Kreativbranche“ und leitet einen Workshop zum Thema „Anime Synchronisation“. Auch der ein oder andere Spiegel-Bestsellerautor ist am Start, darunter Maria Nikolai, bekannt durch ihre Romanreihe „Die Schokoladenvilla“. Wer sich fragt, wie man zum Bestsellerautor wird, kann ihrer persönlichen Erfolgsgeschichte lauschen. Gut ankommen dürfte auch die Lesung von Autorin Yasmin Shakarami. Nach ihrem Bestsellerdebüt „Tokioregen“, stellt sie in München nun ihren neuen Roman „Schattenlicht“ vor.

Die Messe dürfte auch für angehende Autoren und Schreibbegeisterte attraktiv sein. In Workshops zum richtigen „Plotten“ oder „Cover Design“ können sie von Profis aus der Branche lernen. Autorinnen und Autoren, die im Schreibprozess schon einen Schritt weiter sind, können ihre Manuskripte mitbringen und sich von erfahrenen Lektoren Feedback einholen. So wird vielleicht auch der eigene Schwabenkrimi bald zum Erfolgsroman.

1. Münchner Buchmesse, Samstag, 14. November, 10 bis 18 Uhr, MTC, Haus 1, Taunusstraße 45, muenchner-buchmesse.de. Tickets gibt es nur noch für Nachmittagsslots.