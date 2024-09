In Buchhandlungen stöbern, sich beraten und von ungeahnten Funden überraschen lassen – in München ist das vielfach möglich. Auch wenn es der stationäre Buchhandel seit Jahren insgesamt schwer hat, ist die Motivation der Inhaber nach wie vor hoch, wie nicht nur die jüngste Börsenblatt-Studie belegt. Das Spektrum ist in München jedenfalls nach wie vor groß: Es reicht von seit langem etablierten, bestens sortierten Buchhandlungen wie Literatur Moths oder Lehmkuhl und neuen, hippen Läden wie Rauch & König bis zum Branchenriesen Hugendubel. Und zeigt sich auch an zahlreichen Buchhandlungen, die sich unterschiedlich spezialisiert oder ihr Angebot erweitert haben – dazu hier eine Auswahl.

Queerfeministische Bücher

Detailansicht öffnen Mit einer Buchmaschine für Unentschlossene kann die Buchhandlung Glitch aufwarten. Sarah Leuchtenberg, Liz Ickerott und Johanna Hopp (von links) beraten aber natürlich auch selbst. (Foto: Robert Haas)

In den gemütlichen Räumen des queer-feministischen Glitch Bookstore werden Besuchende mit Kaffee und Keksen begrüßt. Der Laden wirkt wie ein Wohnzimmer für Freunde und Freundinnen – und das ist er auch. Die ehemaligen Räume der 1975 gegründeten Frauenbuchhandlung Lillemor’s sollen auch heute noch ein nachbarschaftlicher, solidarischer und vor allem sicherer Ort sein. „Es sind überwiegend Stimmen von marginalisierten Menschen, denen wir Raum geben möchten“, so Johanna Hopp, eine der Mitbegründerinnen. Ehrenamtlich und von „vielen unterschiedlichen Köpfen und Herzen“ als Kollektiv geführt, sei Glitch „ein gemeinschaftlich kuratierter Buchladen, der gleichzeitig zum Verweilen, Austauschen, zu Begegnungen sowie Debatten einlädt“. Das Ziel für die Zukunft: „Wir möchten weiter unsere Rolle als queerfeministischer Buchladen in dem aktuellen politischen Zeitgeschehen ausloten“ – und Glitch in für inhabergeführte Buchhandlungen schwierigen Zeiten gerne „langfristig erhalten können“.

Glitch Bookstore, Barer Straße 70, 80799 München, glitchbookstore.de

Bücher in Englisch, Spanisch und Französisch

Detailansicht öffnen Auf englischsprachige Literatur ist Word´s Worth von Bärbel Goldschmidt spezialisiert. Geschenkartikel bietet sie ebenfalls an. (Foto: Robert Haas)

Seit nun fast 40 Jahren befindet sich die englischsprachige Buchhandlung Word’s Worth im Herzen der Maxvorstadt. Auch über Literatur hinaus führt die Buchhandlung ein breites Angebot: Geschenkartikel, Geschirrtücher, englischer Wein und auch Tee sowie Marmeladen können hier erworben werden. „Wir wollen, trotz der aktuellen Herausforderungen, unseren Kunden ein Stück Großbritannien nach München holen“, so Inhaberin Bärbel Goldschmidt. Weitere Buchhandlungen für fremdsprachige Literatur sind die Libreria Española und die Librairie Française, die in gemeinsamen Räumen als unabhängige Buchhandlungen spanische und französische Bücher führen. Das breitgefächerte Angebot, das es hier zu finden gibt, ist einzigartig für den süddeutschen Raum. Cecilia Estrada, Inhaberin der beiden Buchhandlungen, sagt: „Es wäre schön, wenn mehr Menschen sowie spanische und französische Kulturinstitutionen Buchhandlungen unterstützen würden.“

Word’s Worth, Schellingstraße 3, 80799 München, wordsworth.de

Libreria Española & Librairie Française, Georgenstraße 43, 80799 München, libreria-espanola-munich.de, librairie-francaise-munich.de

Kriminalromane

Wer von außen durch die großen Fenster der Buchhandlung Glatteis blickt, dem mag der Laden zunächst harmlos erscheinen. Doch die Geschichten, die sich in den Büchern auf den Tischen, Fensterbänken und Regalen verbergen, sind alles andere als das. Denn hier findet man Kriminalliteratur in all ihren Facetten – von Klassikern über Mystery und Thriller bis hin zu Neo-Noir, mit und ohne München-Bezug. Seit mittlerweile 24 Jahren führt Monika Dobler die Buchhandlung im Glockenbachviertel. Die Idee des Konzepts kam von ihrer Freundin Gabriele Fause. Als gelernte Buchhändlerin arbeitete Dobler damals in einem Verlag, mit Krimis hatte sie noch wenig Berührungspunkte. „Vor der Eröffnung habe ich gelernt wie Vokabeln, ich habe Tag und Nacht nur gelesen“, erinnert sie sich. Und als ihre Freundin vor acht Jahren starb, machte sie alleine weiter. Längst kennt sie sich richtig gut aus: „Bei Krimis geht es nicht immer nur darum, dass ein Mord geschieht, ein Kommissar ermittelt, und der Fall gelöst wird“, sagt Dobler. „Man lernt vielmehr die Gesellschaft und die sozialen Strukturen kennen“. Gelegenheit dazu gibt es bei Glatteis vielfach – neben einem großen Buchsortiment führt der Laden auch Hörbücher, CDs oder DVDs.

Krimi-Buchhandlung Glatteis, Corneliusstraße 31, 80469 München, glatteis-krimi.de

Texte und Tagungen

Detailansicht öffnen Bücher, Kuchen, Coaching - im "Kitchen2 Soul" gibt es alles, was Leib und Seele zusammenhält. (Foto: Florian Peljak)

Kitchen2Soul ist, wie der Name bereits verrät, ein Ort für die Seele – ein Ort für Wohlbefinden, Begegnung und Inspiration. Seit 2015 werden hier Tagungen, Weiterbildungen, Kaffee und vor allem Bücher angeboten. Damit ist es das erste Coaching- und Seminarcafé mit Buchhandlung in Deutschland. Zu erwerben gibt es Ratgeber, Fach- und Sachbücher, Belletristik, Kinderliteratur sowie Reiseführer. „Unsere Buchauswahl ist klein, aber fein und umfasst ein ausgewähltes Sortiment. Darüber hinaus sind wir nicht nur Buchhändler, sondern auch Autoren. Man findet also auch unsere eigenen Bücher in unseren Regalen“, erklärt Geschäftsführerin Katrin Große. Als Café, Weiterbildungsort und Buchhandlung zugleich lädt es zur Vernetzung ein. „Wir sind sehr dankbar, dass es nach wie vor Kunden gibt, die kleine lokale Händler den großen Versandhändlern vorziehen“, so Große. Ein Besuch im Kitchen2Soul sei jedenfalls „Selbstfürsorge für Leib und Seele“.

Kitchen2Soul, Schlörstraße 1, 80634 München, kitchen2soul.com

Rund um die Kunst

In der Fachbuchhandlung Walther König finden Interessierte ein echtes Kunst-Paradies vor. Von Kunstbüchern über Kunstpostkarten bis zu Krimskrams und hochwertigen Interieur-Produkten gibt es hier ein breit gefächertes Angebot. Auch Architektur-, Design-, Mode-, Fotografie-, Film- und Theorie-Begeisterte können in der Buchhandlung Walther König fündig werden. Die 1969 in Köln gegründete Fachbuchhandlung entwickelte sich in kurzer Zeit zum Künstler- und Künstlerinnen-Hot-Spot. Als Adresse für Literatur zu zeitgenössischer Kunst sind Filialen mittlerweile international verteilt. Gleich drei Filialen finden sich in Münchens Museen. „In allen drei Buchhandlungen ist das Sortiment und die Auswahl auf das Museum und dessen Sammlungen abgestimmt und bildet auch immer die hauseigenen Kernsortimente ab“, so Geschäftsführer Franz König.

Lenbachhaus, Luisenstraße 33, 80333 München, buchhandlung-walther-koenig.de

Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1, 80538 München

Museum Brandhorst, Theresienstraße 35 A, 80333 München

Kinder- und Jugendliteratur

Detailansicht öffnen Susanna und Johannes Rieder führen nicht nur einen Kinder- und Jugendbuchverlag, sondern seit kurzem auch eine Buchhandlung mit entsprechendem Sortiment. (Foto: Florian Peljak)

Auch für junge Literaturinteressierte (oder ihre Eltern und Großeltern) gibt es spezielle Orte zum Stöbern. Einer davon ist der Buchpalast. In dem Buchladen am Max-Weber-Platz gibt es ein breites Sortiment an Kinder- und Jugendliteratur und Belletristik. Aber nicht nur das: „Mit Lesungen und vielfältigen Mitmachveranstaltungen, sowohl drinnen als auch draußen, haben wir uns zu einem kulturellen Zentrum in Haidhausen entwickelt“, so Friederike Wagner. Gemeinsam mit Katrin Rüger hat sie den Buchpalast 2014 gegründet. Fest etabliert hat sich mittlerweile auch der Jugendleseclub „Bücherfresser“, bei dem sich Jugendliche wöchentlich treffen, um gemeinsam zu lesen und zu diskutieren. Und seit Kurzem gibt es in Bogenhausen einen weiteren literarischen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche: Die Prinz-Eugen-Buchhandlung, gegründet von den Geschwistern Susanna und Johannes Rieder, öffnete Anfang September. Hier finden junge Leserinnen und Leser nicht nur ein breites Sortiment an Kinder- und Jugendbüchern, sondern auch Belletristik, Graphic Novel, Sachbücher, Koch- und Reisebücher und regionale Titel. Bei den Kinderbüchern legen die Geschwister einen „besonderen Wert auf herausragend schöne Illustrationen und Originalität“. Neben Büchern aus ihrem eigenen Kinderbuch-Verlag bieten sie auch Titel weiterer unabhängiger Verlage an, die in anderen Buchhandlungen oftmals keinen Platz im Regal finden.

Buchpalast, Kirchenstraße 5, 81675 München, buchpalastmuenchen.de

Prinz-Eugen-Buch, Eugen-Jochum-Straße 3, 81927 München, eugenbuch.de

Jüdische Literatur

Detailansicht öffnen Hinter der Glasfassade des Jüdischen Museums ist auch die Literaturhandlung zu finden. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Literaturhandlung ist seit Jahrzehnten ein bedeutender Ort für jüdische Literatur und Kultur und bietet weit mehr als nur Bücher. 1982 von der Literaturwissenschaftlerin und Publizistin Rachel Salamander in der Münchner Maxvorstadt gegründet, gibt es inzwischen mit Filialen in mehreren Städten ein bundesweites Netzwerk; die Münchner Literaturhandlung ist heute im Jüdischen Museum zu finden. Jüdisches Leben und Kultur erfahrbar machen wollen Bücher zu jüdischer Geschichte, Tradition und zeitgenössischem Judentum. Mehr als 40 verschiedene Sachgebiete decken alle Aspekte des jüdischen Lebens in Vergangenheit und Gegenwart ab. Neben Romanen, Biografien und Kinder- und Jugendbüchern umfasst das Angebot auch CDs und DVDs. Die Literaturhandlung hat es sich zur Aufgabe gemacht, den interkulturellen Dialog durch Literatur, Musik, Film und Veranstaltungen zu fördern und ein offenes Haus für alle zu bieten, die an der jüdischen Kultur interessiert sind.

Literaturhandlung, St. Jakobs-Platz 16, Im Jüdischen Museum, 80331 München, literaturhandlung.com

Literatur, Musik und mehr

Die Buchhandlung Buch & Töne im Herzen von Haidhausen zieht sowohl Literatur- als auch Musikinteressierte an. Neben Büchern, darunter auch ein „Modernes Antiquariat“, spiegelt der Laden noch eine zweite Leidenschaft wider: die „Töne“. Hier finden sich nicht nur Hörbücher, sondern auch Musik-CDs, vorwiegend aus den Genres Klassik, Jazz, Folk und Soul. Die Buchhandlung wurde von Thomas Voglgsang gegründet, der die Philosophie des Ladens so beschreibt: „Wir mögen en gros Menschen so sehr wie Bücher und stehen in ständiger wechselseitiger Resonanz.“ Buch & Töne ist seit 20 Jahren eine feste Institution im Viertel. Weniger Töne, dafür aber Kaffee gibt es bei Buch & Bohne. Seit 14 Jahren betreibt Inhaberin Marianna Geier den gemütlichen Laden im Schlachthofviertel, der Buchhandlung und Café vereint. Hier kann man direkt vor Ort in Büchern schmökern, während man auf bequemen, liebevoll zusammengestellten Möbeln verweilt. Dazu gibt es frischen Kaffee aus der Siebträgermaschine und selbstgebackenen Kuchen. Für all jene, die ihre kreative Ader ausleben möchten und auf der Suche nach Inspiration und Material sind, hält dagegen die Buchhandlung Wortwahl zahlreiche Schätze bereit. Neben einer großen Auswahl an Kochbüchern, Pflanzenratgebern und Städtereiseführern bietet der Laden im Glockenbachviertel auch die unterschiedlichsten Bastelmaterialien. Die Wände sind geschmückt mit Postkarten – hier findet sich garantiert für jeden Anlass das passende Motiv.

Buch & Töne, Weißenburgerstraße 14, 81667 München, buchundtoene.com

Buch & Bohne, Kapuzinerplatz 4, 80337 München, buchbohne.de

Wortwahl, Reichenbachstraße 15 , 80469 München, wort-wahl.net