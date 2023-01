Anne Freytag liegt die Spannung. Das hat die Münchner Autorin oft gezeigt. Gekonnt portioniert sie Informationen, Kapitel beendet sie gerne mit Cliffhangern, ihre Figuren setzt sie peinlich-prekären Situationen aus. Dabei sucht sie sich Themen aus, die nicht allzu weit abseits liegen. In ihren All-Age-Romanen ging sie etwa der Frage nach, was passiert, wenn ein Tagebuch in die falschen Finger gelangt und plötzlich online gestellt wird ("Das Gegenteil von Hasen"), oder wenn man an der ohnehin brüchigen Grenze zwischen jugendlich und erwachsen feststellt, dass man homosexuell ist ("Der Mund voll ungesagter Dinge"). 2020 hat die Autorin ihren ersten Thriller "Aus schwarzem Wasser" veröffentlicht, nun kommt der Spannungsroman "Mind Gap" hinzu. Hier geht es um Chips, die Menschen implantiert werden - zu gutem Zweck erdacht, aber missbräuchlich eingesetzt. Das Buch stellt sie am Freitag bei Lehmkuhl vor.

Anne Freytag: Mind Gap, Lesung, Freitag, 3. Februar, 19.30 Uhr, Buchhandlung Lehmkuhl, Leopoldstr. 45, Telefon: 089/380 15 00