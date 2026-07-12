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K-Pop in der Allianz-ArenaDie BTS-„Army“ erobert München – mit ganz viel Liebe und Achtsamkeit

Lesezeit: 4 Min.

Auf dem Gelände vor der Allianz-Arena ist Schatten rar, viele BTS-Fans sind deswegen mit Rettungsdecken und Regenschirmen gekommen.
Auf dem Gelände vor der Allianz-Arena ist Schatten rar, viele BTS-Fans sind deswegen mit Rettungsdecken und Regenschirmen gekommen. Stefan Puchner/dpa

Mindestens 90 Millionen Hardcore-Fans der koreanischen Superstars soll es weltweit geben, ihr Name klingt martialisch, nun belagern sie die Stadt für zwei Konzerte in der Allianz-Arena. Was die Bewegung so besonders macht – eine Reportage.

Von Johanna Feckl

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Mit einer großen durchsichtigen Kunststofftasche tritt Claudia Künzl an den Tisch heran. Die 52-Jährige lächelt und verteilt lilafarbene Säckchen. 200 Stück davon hat sie zu Hause im Ruhrgebiet gebastelt, wie sie später erzählt. Und alle von diesen Freebies, wie man diese kleinen Geschenke nennt, will sie an diesem Wochenende verteilen. Darin ein Erfrischungstuch mit Kokosduft, Traubenzucker, Strasssteinchen und ein Aufkleber. „BTS World Tour“ steht darauf.

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Show-Designer Florian Wieder
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Millionen Fans in aller Welt warteten sehnsüchtig auf ihr Comeback: Für das Konzert von „BTS“ in Seoul lieferte Florian Wieder Bühne und Ideen – und kam der Band aus Südkorea so nah wie nur wenige. Nun stehen die Shows in München an.

SZ PlusVon Michael Zirnstein

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