Mindestens 90 Millionen Hardcore-Fans der koreanischen Superstars soll es weltweit geben, ihr Name klingt martialisch, nun belagern sie die Stadt für zwei Konzerte in der Allianz-Arena. Was die Bewegung so besonders macht – eine Reportage.

Mit einer großen durchsichtigen Kunststofftasche tritt Claudia Künzl an den Tisch heran. Die 52-Jährige lächelt und verteilt lilafarbene Säckchen. 200 Stück davon hat sie zu Hause im Ruhrgebiet gebastelt, wie sie später erzählt. Und alle von diesen Freebies, wie man diese kleinen Geschenke nennt, will sie an diesem Wochenende verteilen. Darin ein Erfrischungstuch mit Kokosduft, Traubenzucker, Strasssteinchen und ein Aufkleber. „BTS World Tour“ steht darauf.