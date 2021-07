Von Martin Pfnür, München

Die Plattenbesprechung fiel standesgemäß euphorisch aus. Als "cohesive, virtuosic and thrillingly physical" beschrieb der Rezensent der renommierten amerikanischen Musik-Website Pitchfork das neue Album "Pool" des Münchner Produzenten Bryan Müller, der unter seinem Alias Skee Mask seit einigen Jahren zu den absoluten Lieblingen des musikjournalistischen Leitorgans zählt. Kohärent, virtuos und elektrisierend physisch - es sind rhetorische Verbeugungen, zu denen sich die Autoren des ebenso vorwärtsdenkenden wie kritischen Online-Magazins im Normalfall eher selten verleiten lassen. An Müller, hierzulande eher noch ein Szene-Geheimtipp, haben sie seit seinem Album "Compro" von 2018 jedoch einen derartigen Narren gefressen, dass jede noch so abseitige EP-Veröffentlichung auf seinem Münchner Stammlabel Ilian Tape eine eingehende Würdigung erfährt. Und es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen: So leichtfüßig wie Müller als Skee Mask auf seinen Alben, aber auch innerhalb seiner Tracks, zwischen den elektronischen Welten wandelt, so souverän wie er Einflüsse aus Drum'n'Bass, Techno, Electro, Ambient, Downbeat oder verhalltem Dub zu einer superplastischen elektronischen Nachtmusik zusammenfließen lässt, kommt man als Innovations-Aficionado kaum an ihm vorbei.

"Pool", eine ohne Vorlauf via Bandcamp veröffentlichte Platte, auf der er über eine Spielzeit von 105 Minuten 18 Produktionen aus fünf Jahren Arbeit als Studioeremit bündelt, macht da keine Ausnahme. Sie vereint stramm nach vorn strebende Breakbeats und raumgreifende Atmosphären, elektrifizierte Funkyness und verkiffte Tiefenentspannung; in einem wunderbar meditativen Track namens "Harrison Ford" scheint aus weiter Ferne sogar einmal ein gegniedeltes Gitarrensolo aus der haarigen Van-Halen-Ära durch die verstotterten Sci-Fi-Texturen hindurchzuschweben. Der Pitchfork-Rezensent will in diesem wild in diverse Richtungen wuchernden Geflecht übrigens eine Art "Urtanzmusik", ja ein schwammartiges urkontinentales Pangaea der elektronischen Musik erkannt haben. So weit muss man nicht zwingend gehen. Fürs Erste reicht es wohl zu konstatieren, dass Bryan Müller mit diesem "Pool" ein ebenso erfrischend vielfältiges wie brillantes Album abgeliefert hat. Wieder mal.

"Pool" ist auf Vinyl via iliantape.bandcamp.com/album/itlp09-skee-mask-pool erhältlich.