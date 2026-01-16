„Dinge, die ich nach der OP machen will“ steht auf ihrem Handybildschirm. Auf der Liste darunter: 1. Veganes Sushi essen gehen. 2. Feiern im Club. Dafür hat sie sich vor der Operation ein schwarzes, durchsichtiges Netz-Oberteil gekauft. „Man muss sich die Sachen einfach so gestalten, dass sie Spaß machen“, erklärt sie. Denn spaßig, so viel steht fest, waren die vergangenen Monate für Anna Reuters wirklich nicht.