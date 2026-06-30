Antje Proft radelt bei strömendem Regen an diesem Dienstagmorgen Anfang Juni durch München . Proft ist da konsequent, wie auch bei anderen Dingen. Und sie hat eine Top-Ausrüstung: Regenjacke, Regenhose, Fahrradbrille und eine wasserdichte Hülle für ihr Handy. Auf dem Bildschirm soll sich nicht bei jedem Regentropfen die Route ändern, wenn sie es zum Navigieren an den Lenker klemmt.

Ihre vergangenen Touren führten die 57-Jährige durch ganz Deutschland. Von Bad Schandau nach Hamburg, von Freiburg nach Köln oder dieses Jahr von München nach Berlin. Denn Antje Proft hat eine Mission. Seit 2022 fährt sie in ihrem Urlaub möglichst viele Brustzentren ab. Sie sensibilisiert Ärztinnen und Ärzte dafür, dass Frauen nach einer Krebs-OP auch ohne Brust gut weiterleben können. Darüber werde nicht genug gesprochen, sagt sie.

„14 Grad und Regen ist Bestzeitenwetter“, sagt die Aktivistin, als sie klitschnass vor der Frauenklinik des Rotkreuzklinikums von ihrem Rennrad steigt. Hier in Neuhausen-Nymphenburg ist der erste Stopp ihrer diesjährigen Tour. Proft nimmt ihren Helm ab und schält sich aus den Klamotten. Darunter erscheint ihr rot-weißes Radlertrikot, auf dem das Motto ihrer Aktion steht: „Brustlos nicht rad(t)los“.

Antje Proft auf ihrem Rennrad. Robert Haas

Die Aktion hat sie sich für den Verein Amsob ausgedacht, in dem sie Mitglied ist. Amsob meint „Ablatio mammae – Selbstbewusst ohne Brust“, Ablatio mammae ist der lateinische Begriff für die Entfernung der Brust. Der Verein ist ein Verbund aus Frauen, die seit ihrer Tumoroperation ohne Brust leben. Er sei aus einer Wut heraus entstanden, sagt Proft. Wut darüber, dass Frauen nicht überall ausreichend darüber beraten werden, brustlos bleiben zu können.

Etwa jede achte Frau in Deutschland erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs, bei bis zu 30 Prozent von ihnen muss eine oder müssen beide Brüste entfernt werden. In der Regel gibt es dann drei Optionen: das Organ mit Eigengewebe oder einem Implantat zu rekonstruieren – oder eben flach zu bleiben. Nach der Mastektomie, wie Mediziner die Brustabnahme nennen, Implantate zu erhalten, ist zuletzt beliebter geworden. Das haben Forschende des Universitätsklinikums rechts der Isar und der Schön-Klinik in Harlaching im vergangenen Jahr ausgewertet. Mit so einem Silikonkissen hat auch Antje Proft Erfahrungen gemacht.

Proft kommt aus Chemnitz und studierte Bauingenieurwesen in Cottbus und Leipzig. In Leipzig sei sie dann „hängengeblieben“, fühle sich wie eine Leipzigerin, sagt sie, das hört man: Ihr „auch“ klingt eher wie ein „och“ und ihr „nicht“ wie ein „noscht“. In Leipzig hat sie ihre zwei Töchter großgezogen und arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Gutachterin für Fassaden. Im Jahr 2012, im Alter von 43 Jahren, bekommt sie dann die Diagnose Brustkrebs.

Silikonkissen rein, und alles ist wie vorher, dachte sie. Doch es kam anders.

„Der Arzt hat mir erklärt, dass ich so viele Herde in der rechten Brust habe, dass das ganze Brustgewebe herausmuss und dort in der gleichen Operation ein Silikonkissen reinkommt“, erzählt Proft beim Gespräch in der Cafeteria der Frauenklinik. Dann werde alles so wie vorher, dachte sie damals. Optisch war das Implantat auch toll, sagt sie, sie hatte links eine 40 Jahre alte Brust und rechts eine, die aussah wie 20. Nur Funktionen hatte die neue Brust nicht und taub war sie. „Das war mir vorher nicht bewusst“, sagt Proft. Aber als schlimm empfand sie das damals nicht. Sie liebte ihren Job und wollte schnell wieder für ihre Töchter da sein. Mit dem Brustimplantat habe sie in „friedlicher Koexistenz“ gelebt – zumindest vorerst.

2017, 2019 und 2021 trat bei ihr immer wieder Krebs hinter dem Implantat auf. Es folgten OPs, Chemotherapie und Bestrahlung. Schon beim ersten Rückfall soll ihr Onkologe überlegt haben, das Silikonkissen lieber wegzulassen. Von Frauen mit nur einer Brust hatte Proft damals allerdings noch nie gehört. Sie kannte „keine Einhörner, die einseitig flach ihr Leben bestreiten“, wie sie es nennt.

Nach ihrem dritten Rückfall will Proft unbedingt wieder außerhalb von Krankenhäusern und ohne Angst vor neuen Krebszellen leben. Im Herbst 2021 stellt der Verein Amsob einen Kontakt zu einem der Einhörner her. „Danach habe ich dem Arzt gesagt: Machen wir das Implantat doch raus.“ Seit bald fünf Jahren lebt sie nun ohne rechte Brust, und zwar für alle sichtbar, „denn ich habe mich dafür entschieden, diesen Verlust nicht durch eine Epithese zu kaschieren“. Damit meint sie eine meist aus Kunststoff nachgebildete Brust, die in den BH gesteckt wird. Es sei ihr nicht wichtig genug, dass ihre Brust so aussehe wie vorher.

„Ohne Brust leben zu müssen, war in der Vergangenheit für viele andere Frauen traumatisch.“

Ihre Geschichte erzählt Antje Proft an diesem Tag im Juni noch drei weitere Male. Das ist nämlich, was sie bei ihren Radtouren macht – in den Brustzentren ihre Erfahrungen teilen und Infomaterial dalassen, „Mutmachpost“, wie sie es nennt. Dazu gehören Flyer von Amsob mit Tipps, wie etwa, dass eine vertraute Person das Gespräch mit den Ärzten begleitet, sowie persönliche Geschichten über das Leben ohne Brust. Außerdem verteilt sie Postkarten mit Fotos von Frauen, die sich gegen eine Rekonstruktion entschieden haben. Zum Beispiel von Silke, die auf dem Bild einen Kopfstand macht („brustlos, nicht kopflos“) oder von der schwangeren Jasmin („brustlos, nicht hoffnungslos“) oder von Annette, die mit ihrer Familie unter einer Decke eingekuschelt ist („brustlos, nicht trostlos“).

Und eben von Antje Proft auf ihrem Fahrrad, die „brustlos aber nicht rad(t)los“ ist. In der Frauenklinik des Rotkreuzklinikums trifft sie zwei Ärztinnen, denen sie ihre Geschichte erzählt. Proft sagt ihnen, dass ihr ihre rechte Brust nicht mehr fehle. „Ich kann die Stelle gut berühren.“ Sie streicht darüber und schlägt einmal darauf.

Heidelinde Falk, Leiterin der Psychoonkologie der Frauenklinik, sagt aber: „Ohne Brust leben zu müssen, war in der Vergangenheit für viele andere Frauen traumatisch.“ Vor etwa 20 Jahren konnte man die Brust nicht rekonstruieren, dass das heute geht, sei eine große medizinische Leistung, fast revolutionär. „Vielleicht“, vermutet Falk, „ist die Euphorie der Ärztinnen und Ärzte gegenüber der Rekonstruktion deshalb manchmal verständlicherweise groß.“

Falk und ihre Kollegin Anne Andrulat, leitende Oberärztin am Brustzentrum, sprächen aber mit ihren Patientinnen über das Flachbleiben. 20 bis 30 Prozent von ihnen entschieden sich in ihrer Klinik dafür, schätzt Andrulat. Im Rotkreuzklinikum kenne man den Verein Amsob bereits, mit Proft jetzt eine direkte Ansprechperson zu haben, sei viel wert. Einige Betroffene hätten gerne mehr Beratung von anderen Frauen, die eine Narbe statt der Brust haben, sagt Andrulat.

Antje Proft mit der stellvertretenden Stationsleiterin Beatrix Zeissler (links) und den Ärztinnen Anne Andrulat (Mitte) und Heidelinde Falk (rechts) vor der Frauenklinik des Rotkreuzklinikums in Neuhausen-Nymphenburg. Robert Haas

Proft ist zufrieden mit ihrem ersten Besuch an diesem verregneten Junitag. Die Frauenklinik des Rotkreuzklinikums sei eine echte Mutmachstation, schreibt sie später in ihrem Blog, in dem sie ihre Radtouren dokumentiert. Diese Mutmachstationen sind nämlich, was Proft bei ihren Besuchen finden will: Kliniken, die offen für das Brustlosbleiben sind; zu denen sie Frauen, die sich gegen eine Rekonstruktion entscheiden, sorglos schicken kann. „Denn genauso, wie nicht jedes Auto zu jedem Menschen passt, passt eben auch nicht jedes Brustzentrum zu jeder Patientin“, sagt Antje Proft.

Seit vergangenem Jahr sollten Ärzte und Ärztinnen ihre Patientinnen nicht nur zu Rekonstruktionen, sondern auch über das Flachbleiben beraten. Der Amsob-Verein hat dazu beigetragen, dass die flache Brustwandrekonstruktion, der „aesthetic flat closure“, in der S3-Leitlinie steht. Was in der Leitlinie aufgeführt ist, hat höchste medizinische Evidenz und gilt als Handlungsempfehlung für Mediziner.

Nicht alle Ärzte sind offen für dieses Thema

In der Realität seien trotzdem nicht alle gleich offen dafür, sagt Proft. Für sie geht es deshalb weiter zum Brustkrebszentrum des Klinikums Dritter Orden. Sie muss sich beeilen, „hetzelt weiter“, obwohl sie immer einen Zeitpuffer einplant. Gelegentlich finde sie nicht gleich die Bruststation oder verfahre sich trotz Navi.

Das Radfahren habe ihr während ihrer Krankheit viel Kraft gegeben, erzählt sie später. „Ich bin sehr sportambitioniert, obwohl mein Körper bisher nicht bereit war, mit mir herauszufinden, in welcher Sportart ich nun Olympiasiegerin werden kann.“ Das Radfahren habe bei ihr nach dem Krebs besonders gut funktioniert. „Das lehrt der Krebs: dass nicht mehr alles geht.“

Nach weiteren vier Stationen ist ihre Tour in München beendet. Viele Gespräche hat sie in den zwei Tagen geführt. Wie bewertet sie ihre Erfahrungen? Sie habe durchaus Stationen erlebt, zu denen sie Patientinnen mit dem Wunsch, flach zu bleiben, mit gutem Gewissen hinschicken würde, verrät sie am Abend am Telefon.

Sie setzt ihre Tour an der Spree fort, radelt demnächst von Zittau bis nach Berlin. Und dann? Nach vier Jahren, in denen sie etwa 4500 Kilometer und 287 Stunden im Sattel saß und 92 Brustzentren abgeradelt hat, sollen die Radtouren dieser Art enden. „Ich hänge das Shirt jetzt an den Nagel“, schreibt Antje Proft in ihrem Blog. Aber neue Ideen gebe es schon – „in den nächsten Jahren möchte ich mit Krebsbetroffenen und ihren Angehörigen gemeinsam Radfahren“.