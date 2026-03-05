Früher, da war die Welt noch voller Gegensätze. Das war manchmal anstrengend, aber man wusste: Es gibt da rechts und links, Mann und Frau – und irgendwo auch falsch und richtig. Und heute? Da gibt es nur noch Widersprüche. Statt zweien gibt es 60 Geschlechter. Und mit rechts und links, da ist es wie mit dem Henkel einer Tasse. Der ist rechts oder links, je nachdem, wie man die Tasse dreht. Was heißt: Rechts und links können identisch sein. So erklärt es jedenfalls Bruno Jonas in seinem neuen Programm „Klappe halten“, das der Kabarettist nach Auftritten in Städten wie Landsberg oder Miesbach nun im Künstlerhaus in München präsentierte.