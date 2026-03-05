Früher, da war die Welt noch voller Gegensätze. Das war manchmal anstrengend, aber man wusste: Es gibt da rechts und links, Mann und Frau – und irgendwo auch falsch und richtig. Und heute? Da gibt es nur noch Widersprüche. Statt zweien gibt es 60 Geschlechter. Und mit rechts und links, da ist es wie mit dem Henkel einer Tasse. Der ist rechts oder links, je nachdem, wie man die Tasse dreht. Was heißt: Rechts und links können identisch sein. So erklärt es jedenfalls Bruno Jonas in seinem neuen Programm „Klappe halten“, das der Kabarettist nach Auftritten in Städten wie Landsberg oder Miesbach nun im Künstlerhaus in München präsentierte.
Bruno Jonas im KünstlerhausEin bisschen sehr gestrig
Lesezeit: 2 Min.
Der Kabarettist Bruno Jonas präsentiert im ausverkauften Münchner Künstlerhaus mit „Klappe halten“ sein neues Solo-Programm.
Kritik von Jürgen Moises
Serie „Kacken an der Havel“:Warum Netflix lieber Fatoni als Sido rappen lässt
Die Rolle wurde extra für ihn geschrieben – trotzdem rechnete der Rapper und Schauspieler Fatoni bis zuletzt damit, dass es schiefgeht. Ein Gespräch über zähes Warten, zwei Casting-Runden und die Frage, warum er sich extra einen Film-Coach geholt hat, obwohl er sich selbst spielt.
Lesen Sie mehr zum Thema