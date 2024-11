Gleich drei gehobene Restaurants haben neue Angebote für ausgiebiges Essen am Wochenende im Programm: als Buffet, als Gänge-Menü und als À-la-carte-Brunch. Wo pochierte Austern in Aspik serviert werden – und wo es Champagner als Flatrate gibt.

Von Sarah Maderer

Es lohnt sich ja nicht immer, am Wochenende aufzustehen und sich in sein Sonntagsgewand zu werfen für eine Mahlzeit, die man – wie man im Nachgang feststellt – zu Hause für weniger Geld ähnlich gut hinbekommen hätte. Es gibt nun aber drei neue Brunch-Angebote in der Stadt, die so opulent sind, dass sie einen genaueren Blick wert sind: Ob Buffet, Gänge-Menü oder À-la-carte-Brunch, man muss für alle drei Angebote allerdings richtig Geld in die Hand nehmen. Dafür kann sich der Magen schon einmal mit Champagner und Austern für die Festtage warmlaufen.