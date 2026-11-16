Ein internationales Forschungsteam hat im Amazonas-Regenwald zwei neue Brüllaffenarten entdeckt. Ein Erfolg, der auch durch eine Münchner Sammlung möglich wurde. Doch was unterscheidet die Tiere und warum wurde das erst jetzt festgestellt?

Ein internationales Forscherteam hat zwei neue Brüllaffenarten im Amazonas-Regenwald entdeckt: den Pantepui-Brüllaffen und den Mato-Grosso-Brüllaffen. Anneke van Heteren ist Zoologin und leitet in der Zoologischen Staatssammlung München die Sektion Mammalogie, die sich mit der Forschung rund um Säugetiere beschäftigt. Auch sie hat beim Identifizieren der neuen Arten eine Rolle gespielt.