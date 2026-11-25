Die Thalkirchner Brücke wird für 40 Millionen Euro saniert und deutlich verbreitert. Dafür wird die Holzkonstruktion über der Isar in der Mitte aufgeschnitten und auseinandergezogen. In die Lücke werden dann Stahlteile eingesetzt. Wenn die Brücke fertig ist, werden Autos wie bisher eine Spur in jede Richtung nutzen können. Auch mittelgroße Linienbusse werden nach einer Erhöhung der Traglast erlaubt sein. Fußgänger und Radfahrer erhalten auf beiden Seiten deutlich breitere Wege.

Beginnen sollen die Arbeiten 2028 und werden etwa zwei Jahre dauern. Für den Autoverkehr wird die Brücke während der gesamten Bauzeit komplett gesperrt. Auch für Fußgänger und Radfahrer wird es über einen längeren Zeitraum nicht möglich sein, sie zu nutzen. Wenn jedoch im Sommer 2028 die Pandas in den benachbarten Tierpark einziehen, soll der Zoo von der U-Bahn aus bis zum Ende der Ferien erreichbar sein.

Die Brücke verbindet Harlaching und Thalkirchen. Sie besteht in wichtigen Teilen aus Holz, ist stark verwittert und damit am Ende ihrer Lebenszeit angekommen. Deshalb dürfen darüber auch keine schweren Lastwagen oder Busse fahren, der Feuerwehr ist nur Schritttempo erlaubt. „Man muss klipp und klar sagen, wir stehen hier kurz vor einer Sperrung“, sagte Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne) im Stadtrat. Eine weitere Verzögerung dürfe es nicht geben.

Darüber herrschte über die Fraktionen hinweg Einigkeit, der Beschluss für die Sanierung erfolgte einstimmig. Die größten Sorgen machten nicht die Kosten, sondern die Folgen für den Tierpark. Der steht finanziell enorm unter Druck, er könnte bis 2030 genauso viel Minus machen wie die sanierte Thalkirchner Brücke kosten soll, also etwa 40 Millionen Euro. Und genau in die Bauphase der Brücke fällt der Einzug einer der größten Attraktionen, die er bieten kann: Im Sommer 2028 soll das Gehege für die Pandas öffnen.

„Schneiden Sie uns nicht unsere Lebensader ab“

Davon erhofft sich Zoo-Chef Rasem Baban einen regelrechten Besucheransturm, wie er in der Stadtratssitzung erklärte. Grundsätzlich freue er sich zwar auch sehr, dass die marode Brücke endlich saniert werde, sagte Baban, doch er warnte vor den Folgen einer Komplettsperrung. „Da müssen wir aufpassen. Bitte schneiden Sie uns nicht unsere Lebensader ab.“ Denn schon allein der Schienenersatzverkehr auf der U3 von der Stadtmitte in Richtung Thalkirchen habe zu einem Einbruch bei den Besucherzahlen geführt.

Der Zoo hat zwei Eingänge, den Flamingo-Eingang am Harlachinger Berg und den Isar-Zugang direkt an der Brücke. „Unseren heimlichen Haupteingang“, nennt diesen Baban. Gut die Hälfte aller Besucher würden dort ankommen, darunter sehr viele Münchnerinnen und Münchner. Bei Schienenersatzverkehr hätten den Isar-Eingang aber nur noch halb so viele Gäste genutzt, sagte Baban. Das hatte für den Zoo drastische Folgen: Denn niemand ging weiter zum Flamingo-Eingang, sondern die Leute blieben einfach weg.

Baban appellierte deshalb an Politik und Verwaltung, nicht nur im Sommer 2028 den Zugang über die Brücke für Fußgänger freizuhalten, sondern möglichst in allen Zeiten mit Ferien und Feiertagen. Wann genau die Brücke in den zwei Jahren Bauzeit für alle gesperrt sein wird, das konnte Baureferentin Ehbauer im Stadtrat noch nicht sagen. Sie bereitete aber die Politik und den Zoo-Chef Baban darauf vor, dass sie nicht jeden Wunsch erfüllen könne.

Für die Bauzeit wird die Münchner Verkehrsgesellschaft einen Shuttlebus betreiben, der sogenannte Bärchen-Express soll von den U-Bahnstationen Candidplatz oder Brudermühlstraße direkt zum Zoo-Eingang fahren. Der Tierpark hat jedoch ein zweites Problem während der Sanierung. Der Autoparkplatz an der Isar soll komplett wegfallen, weil er als Lagerfläche, Wendeschleife für den Shuttlebus und dauerhaft für ein neues Radparkhaus gebraucht wird. Das bedeutet für den Zoo den Wegfall von knapp der Hälfte der Parkplätze, die vor allem Gäste aus dem nahen und weiteren Umland nutzen.

Baureferats-Chefin Ehbauer will versuchen, wenigstens einige Stellplätze in der Bauphase zu retten. Eine Behelfsbrücke für den Autoverkehr schließt sie aber ebenso aus wie eine temporäre Ersatz-Querung für den Fuß- und Radverkehr. Schutzgebiete an der Thalkirchner Brücke sowie der Hochwasserschutz werden von ihrem Haus als Gründe genannt. Dazu wäre mit enormen Kosten zu rechnen: Allein eine Behelfsbrücke für den Fuß- und Radverkehr wird wegen der schwierigen Lage mit 15 Millionen Euro angesetzt.

Keinen Zuspruch im Stadtrat fand die ÖDP mit einem luftigen Vorschlag zur Lösung des Fußgängerproblems: Sie wollte den Tierpark mit einer Seilbahn über die Isar mit der U-Bahn verbinden. Die anderen Fraktionen signalisierten, dass sie lieber am Boden bleiben wollten mit ihren Verbesserungsvorschlägen.