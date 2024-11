Ein brennender Dachstuhl in der Brudermühlstraße hat die Münchner Feuerwehr von Samstagabend bis zum Sonntag über 16 Stunden hinweg beschäftigt. Es habe unter einem Kupferdach eines Hauses in einem Hinterhof gebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ersten Erkenntnissen zufolge sei eine Holzdecke des Hauses in Brand geraten. Es sei aber niemand verletzt worden, hieß es weiter. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.