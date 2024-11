Von Andreas Salch

Zwischen ihm und seinem Bruder herrschte „Kalter Krieg“, sagte Amir F. (Name geändert) in seinem letzten Wort vor der Verkündung des Urteils. Am späten Abend des 7. November vergangenen Jahres jedoch schlug der zwischen den beiden schon seit Jahren schwelende Streit in Gewalt um. Amir F. rammte seinem damals 18-Jahre alten Bruder im heimischen Kinderzimmer einen Dolch circa zehn Zentimeter tief in die Brust. Bei der Waffe handelte es sich um eine Kopie eines sogenannten „Ehrendolchs“ von Hitlers SS. Amir F.s Bruder überlebte die Attacke schwer verletzt. Am Mittwoch verurteilte die 1. Jugendstrafkammer am Landgericht München I Amir F. wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten.