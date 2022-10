Von Andreas Pernpeintner

Anlass dafür, das Konzert des BR-Symphonieorchesters am Donnerstag im Herkulessaal und das erste Akademiekonzert des Staatsorchesters am Freitag im Nationaltheater zusammen zu betrachten, ist eigentlich, dass beide Male Edward Elgars Cellokonzert erklingt: beim BR mit Gautier Capuçon am Soloinstrument, in der Oper mit Maximilian Hornung. Da aber geht es schon los mit einem wundersamen Netz der Bezüge, als habe es ein über dem Münchner Musikleben schwebender Schelm gewoben: Hornung, der sein "Operndebüt" feiert, saß einst beim BR in der Cellogruppe. Und auch Joseph Bastian, der am Opern-Dirigentenpult debütiert, stammt als Posaunist aus dem BR-Orchester. Damit nicht genug der Debüts: Marie Jacquot leitet erstmals das BRSO, und erstmals in der Orchestergeschichte spielt man dabei die Zweite Symphonie des Münchners Richard Strauss.

Dass dieses kaum je gespielte Werk des nur 20-Jährigen erklingt, ist ein Ereignis. Strauss' Instrumentationszauber und virtuose Agilität gibt es hier noch nicht. Bedeutungsschwerer als später klingt dieser junge Strauss, schulmäßiger, von großer Gestik. Jacquot tut genau richtig daran, dass sie die Partitur nicht interpretatorisch stark einfärbt, sondern wirken lässt, wie sie ist.

Über zwei Tage hinweg ergibt sich eine dramaturgische Logik

Bei dieser satten Musik vergisst man glatt, dass das BR-Konzert mit David Hornes "The Turn of the Tide" begann, einem musikalischen Gezeitenwechsel von erlesener Aussagearmut. Lustigerweise ergibt sich daraus über beide Tage hinweg eine dramaturgische Logik. Zum einen, weil Thomas Adès' "Three Studies from Couperin" einen Tag später die Farblosigkeit zu Beginn des Akademiekonzerts schlüssig aufgreifen. Zum anderen, weil die Musik zum Finale des Akademiekonzerts (nach Guillaume Lekeus wohlig-schönem "Adagio pour quatuor d'orchestre") schließlich ins Meer zurückfließt und Hornes triste Ebbe von Debussys "La Mer" furios überspült wird.

Bleiben die Elgar-Darbietungen. Besucht man beide Konzerte, kommt man ob des Interpretationsvergleichs fast in ARD-Wettbewerbsstimmung. Den Anfang macht Capuçon: Genießerischer kann man nicht spielen. Capuçon schließt die Augen, streicht nachdrücklich, lässt als starken Effekt manche Töne ohne Vibrato liegen, lässt sich von der Musik packen - und verlässt sich bei all dieser Intensität offenkundig darauf, dass ihm Jacquot und die BR-Symphoniker schon folgen werden. Das tun sie. Der Eindruck eines wirklich gemeinsamen Konzertierens aber stellt sich erst anderntags bei Hornung und dem Staatsorchester ein. Auch Hornung greift herzhaft zu, und doch wirkt vieles eine Spur konzilianter als bei Capuçon. Mehr als wettgemacht wird das aber durch sein aufmerksames Zusammenwirken mit Dirigent und Orchester, wodurch dieses Prachtwerk große Eleganz gewinnt. Großartig.