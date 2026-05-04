„Hoffnung“ ist ein schillernder Begriff. Weil er suggeriert, dass man sich der rauen Aspekte der Wirklichkeit bewusst ist, aber zugleich den Blick auf eine hellere Zukunft ermöglicht. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) stellt die kommende Saison deshalb ganz unter dieses Motto: hoffnungsvolles Musizieren.