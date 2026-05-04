„Hoffnung“ ist ein schillernder Begriff. Weil er suggeriert, dass man sich der rauen Aspekte der Wirklichkeit bewusst ist, aber zugleich den Blick auf eine hellere Zukunft ermöglicht. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) stellt die kommende Saison deshalb ganz unter dieses Motto: hoffnungsvolles Musizieren.
Das BRSO präsentiert die Spielzeit 2026/2027Sir Simon Rattle will Hoffnung verbreiten - auch auf einen neuen Konzertsaal
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Nach einem Gespräch mit Kunstminister Blume sieht der BRSO-Chefdirigent die Chance für das Großprojekt gestiegen. Anlass für Optimismus geben auch das kommende Saisonprogramm und der neue Manager.
Von Paul Schäufele
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