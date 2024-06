Kritik von Paul Schäufele

Als würde sie auf den Bus warten. So ruhig und äußerlich unbeteiligt sitzt sie und hört sich an, was das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks im Herkulessaal spielt. Doch es bedarf keiner drei Töne, um festzustellen, dass sie eine hellwache Interpretin ist, intelligent und mit kristalliner Anschlagskultur: Die beinahe achtzigjährige Maria João Pires gehört zu den Unfehlbaren.