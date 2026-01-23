Zum Hauptinhalt springen

LebensmittelwarnungMünchner Bäckerei ruft Brote wegen möglicher Glassplitter zurück

Eine Münchner Bäckerei muss mehrere Brotsorten zurückrufen (Symbolbild).
Eine Münchner Bäckerei muss mehrere Brotsorten zurückrufen (Symbolbild). (Foto: Sebastian Kahnert/dpa)

Die Verunreinigung wurde in den Sonnenblumenkernen eines Lieferanten gefunden. Betroffen sind mehrere Produkte der Bäckerei.

Die Bäckerei K.O. Back-Kollektiv ruft mehrere Brotsorten zurück, weil sie unter Umständen Glassplitter enthalten können. Diese seien in Sonnenblumenkernen eines Rohstofflieferanten gefunden worden, heißt es auf dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de und in einer Mitteilung des Unternehmens. Der Hersteller der Sonnenblumenkerne könne nicht ausschließen, dass die komplette Herstellungscharge betroffen ist und rufe diese vorsorglich zurück.

Betroffen sind demnach die Produkte Roggensonnenblumenbrot, Weizensonnenblumenbrot, Dinkel-Saatenbrot, Viersaatsemmeln, Vollkornstangerl, Müsli-Ecken, Sonnenblumenbrot und Sonnenblumenecken aus dem Verkaufszeitraum Anfang bis Ende Dezember, bei Sonnenblumenecken bis Januar 2026.
Die Artikel wurden demnach in Einzelhandelsgeschäften in München und in Unterhaching verkauft. Sollten sich Glassplitter im Brot befinden, können diese schwere Verletzungen des Mundraums bis zu inneren Verletzungen verursachen.

