24. Juli 2018, 18:23 Uhr Kreisverwaltungsausschuss Verkehr auf der Brienner Straße wird eingeschränkt

Von Dominik Hutter

Die Brienner Straße ist für Autofahrer auf ihrem prominentesten Abschnitt künftig nur noch in Fahrtrichtung Westen befahrbar. Der Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrats beschloss am Dienstag mit großer Mehrheit, den Abschnitt zwischen Odeonsplatz und Altstadtring zu einer sogenannten unechten Einbahnstraße umzuwidmen. Was konkret heißt: Theoretisch darf weiter in beiden Richtungen gefahren werden, allerdings erhält die Straße am Amiraplatz ein "Zufahrt verboten"-Schild Richtung Odeonsplatz. Ausnahmen gelten für Radfahrer, die Nachtbusse des MVV sowie die Busse der Stadtrundfahrten.

Eine Einbahnregelung auf kompletter Länge fällt nach Angaben von Kreisverwaltungsreferat Thomas Böhle aus, weil die Parkgaragen in der nahen Jungfernturmstraße gut erreichbar bleiben müssen. 17 Parkplätze fallen weg. Sie zu erhalten, wie es sich die FDP gewünscht hätte, ist nach dem Bau der unbedingt für notwendig erachteten Fahrradstreifen nicht möglich - es wäre laut Behörde schlicht zu eng in dem historischen Straßenzug, der sowohl von Auto- als auch von Radfahrern intensiv genutzt wird. Nach Auskunft Böhles ist die Brienner Straße der am dichtesten von Radfahrern genutzte Abschnitt in ganz München, dort sei mehr los als auf der Isarparallele oder in der Kapuzinerstraße. Auf Wunsch von CSU und SPD soll das Baureferat nun prüfen, ob der Wegfall der Parkplätze nicht doch durch neue Abstellflächen auf Höhe Wittelsbacherplatz kompensiert werden kann.

Die innere Brienner Straße wird in den kommenden Jahren erheblich an Bedeutung für den Autoverkehr verlieren. Derzeit bildet die historische Meile die Verbindung zwischen Ludwigstraße und Maximiliansplatz - auf dem parallel verlaufenden Oskar-von-Miller-Ring ist wegen der Tunnelschneise das Abbiegen in diese Richtung unmöglich. Noch. Denn diese Fahrspur wird beim Umbau des Altstadtring-Tunnels nachgerüstet. Voraussichtlich 2023 sind die Arbeiten abgeschlossen, die Direktverbindung zwischen Ludwigstraße und Maximiliansplatz soll aber schon mit der Baustellen-Verkehrsführung 2019 eingeführt werden. SPD, CSU und Grüne begrüßten die Neuregelung in der Brienner Straße, die möglichst 2018 umgesetzt werden soll. "Was lange währt, wird endlich gut", befand SPD-Stadtrat Christian Vorländer. CSU-Kollegin Evelyne Menges lobte die verbesserte Sicherheit für Radfahrer.