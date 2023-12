Briefe vom Hasenbergl in den Todestrakt

Die Achtklässler Malin und Idmon lesen die Geschichte von Rocky Myers, der seit 30 Jahren in Alabama in einer Todeszelle sitzt. Sie schicken ihm eine Postkarte, um ihm Mut zu machen.

In der Vorweihnachtszeit schicken deutschlandweit Kinder Post an inhaftierte Menschen, um ihnen Mut zuzusprechen. Doch was schreibt man jemanden, der seit Jahrzehnten im Todestrakt sitzt? Ein Besuch bei einer Klasse im Hasenbergl.