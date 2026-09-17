Vergangene Woche war ein Expertenteam in der SZ-Redaktion zu Gast, das für uns Brezen von 25 verschiedenen Bäckereien in München verkostet und bewertet hat. Meine Kolleginnen und ich durften an diesem Tag viel über das Laugengebäck lernen: Wie es entstanden ist, wie man es herstellt und natürlich, woran man eine gute bayrische Brezn erkennt.

Die Bäckermeister gaben auch Tipps mit auf den Weg, was man aus übriggebliebenen Brezen machen kann – Brezenknödel zum Beispiel, oder auch zu Croûtons, die halten sich besonders lange. Eine weitere Idee, die sich zugegebenermaßen schlecht zuhause umsetzen lässt, stellte diese Woche die Münchner Bäckerei Rischart vor. Sie hat in Zusammenarbeit mit der Destillerie Wagemut aus Quickborn bei Hamburg aus geretteten Rischart-Brezen Gin und Likör hergestellt.

„Getreide dient als Rohstoff für die Herstellung vieler verschiedener Spirituosen, sei es Gin, Wodka oder Whisky“, erklärt Wagemut-Gründer Nicolas Kröger. Auch wenn die Brezen nicht mehr ofenfrisch sind, für diesen Prozess seien sie als Rohstoff unverändert hochwertig. Zuerst werden sie dehydriert, zu Mehl gemahlen und zu einer Maische weiterverarbeitet. Dann wird der Alkohol, der dabei entsteht, zu einem Brezen-Brand destilliert, und der wiederum mit Kräutern und Wacholder zum Brezen-Gin redestilliert.

In einer Flasche Gin stecken 20 gerettete Brezen. Magnus Müller-Rischart zufolge blieben im Schnitt zwei Prozent aller Brezen, die seine Backstube täglich produziert, am Ende des Tages übrig. Weiterverkaufen könne man sie dann nicht mehr: „Eine Breze lebt von der Frische“, weiß Müller-Rischart. Durch den Gin (43 % Alkohol, 24,90 Euro) sowie den milderen und vanillesüßen „Salted Caramel Liqueur“ (20 % Alkohol, 19,90 Euro) sei den Brezen sozusagen ein zweites Leben geschenkt worden. Beide Spirituosen werden heuer auch in Rischarts Café Kaiserschmarrn auf der Wiesn erhältlich sein.

Das Projekt Too Good To Go setzt sich ebenfalls gegen Lebensmittelverschwendung ein. In dessen App werden Lokale und Lebensmittelläden in der Nähe angezeigt, die Überraschungstüten aus übriggebliebenen Produkten zusammenpacken und sie zum vergünstigten Preis anbieten. Über die App kann man das gerettete Essen reservieren, bezahlen und einen Abholzeitraum vereinbaren.

Auch in diesem Jahr gibt es Too Good To Go wieder auf der Wiesn. Die App zeigt während der Festwochen verschiedene Angebote von teilnehmenden Oktoberfestbetrieben an, darunter die Hühner- und Entenbraterei Ammer, die Münchner Knödelei, die Hühnerbraterei Poschner und der Münchner Bauern Stadl – einfach Tüte reservieren und zum vereinbarten Zeitpunkt gegen Zeltschluss abholen.

Bei Ammer landet zum Beispiel ein halbes Bio-Hendl oder eine halbe Bio-Ente in der Tüte, je nach Verfügbarkeit gibt es eine große Breze dazu. Anstelle des regulären Preises von knapp 30 Euro bezahlt man für dieses Angebot nur 9,50 Euro – so viel kostete zuletzt im Jahr 2013 die günstigste Mass auf der Wiesn (www.toogoodtogo.com).

Eine neue Ausgabe von DelikatEssen

Wer das Oktoberfest lieber meidet, kann sich ab sofort in der 30. Ausgabe des Münchner Gastro-Guides DelikatEssen Inspiration holen, wo man jenseits der Festwiese gut essen gehen kann. Seit über 30 Jahren gibt es dieses Magazin – so wie Kufflers Asia-Restaurant Mangostin, wo die neue Ausgabe am Montagabend offiziell vorgestellt und gefeiert wurde.

Rund 150 Restaurants, Cafés und Bars in und um München hat die DelikatEssen-Redaktion im vergangenen Jahr wieder anonym besucht und bewertet – eine Besonderheit in Zeiten des kulinarischen Influencertums, denn Kritikerinnen und Kritiker, die unangekündigt testen und ihre Rechnung selbst bezahlen, wie es im Übrigen auch die SZ bei der „Kostprobe“ tut, werden immer seltener (DelikatEssen – Ausgehen in München, herausgegeben von Münchner Kultur GmbH, Ausgabe 2027, 164 Seiten, 11,80 Euro, www.delikatessen-muenchen.de).