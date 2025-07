Seit dem Brexit ist es schwieriger geworden, Fernweh nach Großbritannien zu stillen. Dabei wäre es oft so schön, sich der britischen Cozyness hinzugeben. Zum Glück gibt es in München noch ein paar Inseln, wo man englisches Lebensgefühl genießen kann.

Kulinarik

Alles, was das britische Herz begehrt: Im jungen Café und Pub Winkelgasse gibt es von Crumpets bis Eggs Benedict eine breite Auswahl an Köstlichkeiten. Tee gibt es natürlich auch. (Foto: Stephan Rumpf)

Vorurteile gegen die britische Küche gibt es viele, in München bestätigt sich jedoch keines davon. Dafür sorgt seit Neuestem das Café und Pub Winkelgasse (Kurfürstenstraße 2), dessen Betreiber Sarah Hillebrand und Benedikt Faust britischen Klassikern ein Update verpasst haben. In verwunschenem Ambiente kann man hier Pies, Crumpets oder Hashbrown genießen, kombiniert mit trendigen Komponenten wie Avocado oder Drachenfrucht. Die Hommage an Harry Potter verbindet sich für Hillebrand und Faust auf natürliche Weise mit der Kulinarik aus England. „Ich dachte, das braucht München“, sagt Hillebrand. Die stürmische Nachfrage gibt ihr recht. Im Herbst soll es sonntags auch einen High Tea geben, um der Gemütlichkeit noch eins draufzusetzen.

So etwas bekommt man bisher in München beim Victorian House (Frauenstraße 14), das im Stil einer schicken Londoner Hotellobby neben Tee auch English Breakfast, Baked Beans oder Eggs Benedict anbietet. Am Nachmittag gibt es Scones und anderes britisches Gebäck wie Apple Pie und Carrot Cake. „Wir werden zum Herbst auch das Jane-Austen-Thema mit aufnehmen“, sagt Gründer Uwe Lindner und gibt sich ansonsten geheimnisvoll, wie er den 250. Geburtstag der Schriftstellerin kulinarisch zu feiern gedenkt. Im Ableger „Brown’s Tea Bar“ (Türkenstraße 60) liegt der Fokus auf den Leckereien aus der hauseigenen Konditorei und einer großen Teeauswahl. Dieser Ort kommt in München einem kuscheligen englischen Tea Room wohl am nächsten.

Wer es eine Spur edler mag, geht ins Nymphenburg-Zimmer im Hotel Vier Jahreszeiten (Maximilianstraße 17) für einen Afternoon Tea. „Gemeinsam als Team haben wir ein Konzept entwickelt, das die britische Tradition respektiert, aber auch Münchner Flair mitbringt“, so der Tee-Sommelier Roberto Campanelli. Ganz klassisch werden Sandwiches, Scones mit Clotted Cream und Süßspeisen aus der Pâtisserie serviert. Bei der Teeauswahl aus über 30 Sorten hilft Campanelli seinen Gästen gerne.

Unterhaltung

Im Sommer lädt das Entity Theatre zu Open-Air-Shakespeare-Aufführungen im Theatron im Westpark ein. (Foto: Thomas Hafner/Entity Theatre)

Englischsprachige Unterhaltung gibt es einige in München. Im US-amerikanisch inspirierten Cinema Filmtheater (Nymphenburger Straße 31) kann man Filme im englischen Original sehen. Der Comedy Club Munich gibt Stand-up-Comedyaufführungen in Englisch und Deutsch in Münchner Theatern und Pubs zum Besten. Gegründet wurde der Club von dem irischen Comedian Mel Kelly. Er verspricht, der irische Humor sei noch schwärzer als der berühmte britische.

Bühnenshows in englischer Sprache bietet auch das Entity Theatre, ein Verein gegründet für Expats, der inzwischen Theaterliebhaber diverser Nationalitäten in München zusammenbringt. Im Sommer lädt das Theater zu Open-Air-Shakespeare-Aufführungen im Theatron im Westpark ein. Ganz nach englischer Tradition kann man dort ein Picknick ausbreiten und sich vom dynamischen Spiel des Entity Theatre unterhalten lassen. „Shakespeare im Original ist einfach am besten“, sagt die Regisseurin Conny Loder. Dieses Jahr steht der „Kaufmann von Venedig“ auf dem Programm, der noch bis Sonntag, 20. Juli, bei freiem Eintritt um 19 Uhr aufgeführt wird.

Für die Weihnachtszeit bereitet das Theater gerade eine „Pantomine“ vor – also eine spezielle Märcheninszenierung für Kinder im klamaukigen Stil, die in Großbritannien ein festes Weihnachts-Highlight für Familien ist. Ihre Version von Schneewittchen verspricht bunte Kostüme, lustige Zwerge, Musikeinlagen und ein bisschen Unfug.

Doch in München gibt es auch Türen direkt in britische Fantasiewelten: Bei diversen Escape-Game-Anbietern kann man für Sherlock Holmes einen Mord lösen (Escape Game München), in die Welt von Harry Potter eintauchen (Exit the Room, Mystery Rooms) und in Camelot das sagenumwobene Schwert Excalibur für König Artus suchen (Exit the Room).

Shopping

Eine große Auswahl an englischsprachigen Büchern gibt es in der Munich Readery. (Foto: Florian Peljak)

Seit dem Brexit gibt es in München nur noch wenige Geschäfte, die sich auf englische Waren spezialisiert haben. Ganz vorne ist dabei der Buchladen Word's Worth Booksellers (Schellingstraße 3). Hier kann man englischsprachige Klassiker, aber auch Neuerscheinungen, Gartenbände und britische Kochbücher erwerben. Beliebt sind auch die Geschenkartikel aus England, die die Inhaberin Bärbel Goldschmit auf ihren ausgedehnten Reisen auswählt. Nach dem Brexit habe sie für die meisten ihrer britischen Waren neue Nachschubwege schaffen können. So kann sie weiterhin Marmeladen, Keksdosen mit Floralmustern oder Artikel für die Gartenarbeit anbieten – wie in einem typischen englischen Buchladen. „Wir finden einfach, das gehört dazu“, sagt Goldschmit. Zur Weihnachtszeit bekomme man hier auch Christmas Pudding und Brandy Butter.

Wer Freude an englischsprachigen Büchern hat, findet eine große Auswahl in der Munich Readery (Augustenstraße 104), die sich rühmt, die größte Gebrauchtwarenbuchhandlung ihrer Art in Deutschland zu sein. Ihre internationale Kundschaft hat in „Creative Writing-Workshops“ die Gelegenheit, selbst den Stift zu schwingen. Alle, die der englischen Sprache mächtig sind, können daran teilnehmen.

Ein Geheimtipp für englische Spezialitäten ist der Candy Store in den Stachuspassagen: Neben Orangenschokolade und anderen Süßigkeiten britischer Marken findet man hier auch Ergänzungen für herzhafte Mahlzeiten mit Inspiration aus England. Wer möchte, kann über English Mustard, die klassische Hefecreme Marmite oder schottischen Haggis aus der Dose die britische Kulinarik kennenlernen. Beinahe nebenan gibt es übrigens noch den Wizarding World Shop von Thalia, in dem man in die britische Zauberwelt von Harry Potter eintauchen kann. Neben dem Eingang zum Londoner Gleis 9 ¾ gibt es Shirts, in einem Howards-Gemeinschafsraum findet man Bücher, Zauberstäbe und anderes Merchandise.

Sport

Der Munich Cricket Club zelebriert die britische Sportart in München. (Foto: Munich Cricket Club e.V.)

Für Bewegungsbegeisterte hält die Landeshauptstadt auch sportliche Tickets auf die Insel bereit. Der Munich Cricket Club (Himmelreichstraße 5) spielt im Englischen Garten regelmäßig die britische Sportart, die besonders in den Commonwealth-Ländern beliebt ist. „Briten, die vorbeikommen, sind immer überrascht, Cricket in Deutschland zu sehen“, sagt Vorstandsmitglied Cameron Foskett. Zuschauer seien stets willkommen, wer mitspielen will, solle sich einfach melden und Lust auf das eine oder andere Bier mitbringen. Geselligkeit ist ein wichtiger Teil des Clublebens. Oft treffen sich die Mitglieder auch bei ihrem Sponsor, der Sportbar „The Keg“, wo es klassisch britisches Pub-Essen wie Fish and Chips oder Sandwiches gibt.

Im Sehnsuchtsgefühl nach Großbritannien mitverankert ist auch irischer Tanz zu Folk Musik. Der Emerald Dancer e.V. (Geisenhausenerstr 18) ist mit 38 Jahren die älteste Tanzschule in Deutschland für diesen Stil. Gegründet wurde der Verein von der Tanzweltmeisterin Anne Murphy, die mit ein paar Irinnen in München zu tanzen begonnen hatte, um sich ihrer Kultur näher zu fühlen. Heute verbinden die Emerald Dancers Mitglieder jeder Alters- und Kenntnisstufe. Neue Mitglieder sind willkommen, wer nur zusehen möchte, kann zu den Performances kommen. Die nächste findet beim Zamanand Festival am 26. und 27. Juli auf der Welttanzbühne statt.

Wer die Verbindung von Harry Potter und Großbritanniengefühl liebt, kann in Moosach Quidditch spielen – oder eher Quadball, die Muggelversion. Mit einer PVC-Stange als Besenstilersatz zwischen den Beinen laufen die Spieler über das Feld und werfen sich ihrer Position entsprechend mit Bällen ab, werfen Tore oder versuchen den Flagrunner – wie in den Büchern den Schnatz – zu fangen. „Das kann man sich ein bisschen wie Wrestling vorstellen, da an die Flagge heranzukommen“, sagt Abteilungsleiterin Laura Schmitt. Den „Münchner Wolpertingern“ des PSV Moosach sind neue Spieler immer willkommen, egal ob Harry-Potter-Fans oder nicht.