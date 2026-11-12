Die kleine Brauerei Brewsli expandiert: Im Frühjahr 2027 will Betreiber Benjamin Saller in Schwabing seinen zweiten Laden und ersten Stehausschank eröffnen. Zum einen hat das laut Saller wirtschaftliche Gründe: Um zu überleben, müsse man schließlich in Zeiten steigender Inflation wachsen. Zum anderen geht es ihm aber ganz klar um Geschmack. Und so soll die neue Location dafür sorgen, dass es in München auch jenseits der Au „gutes Bier gibt“.

Den Großteil dieses Bieres, das er vom kommenden Jahr an in der Agnesstraße 54 ausschenken will, wird Saller auch weiterhin in der Tauberstraße brauen, in Schwabing soll aber auch eine kleine Hobbybrauanlage – oder wie Saller sagt: ein „Pilotsudhaus“ – mit einem Fassungsvermögen von nur 50 Litern entstehen. Denn auch wenn er und sein Team schon jetzt recht experimentierfreudig sind, soll dadurch noch einmal mehr der Raum für Experimente entstehen, etwa um neue Hefen auszuprobieren. Auch Braukurse seien hier aber denkbar, so der Braumeister.

Saller, der seit 2021 Bier braut, war lange auf der Suche nach einer zweiten Location, auf ein bestimmtes Viertel war er dabei nicht festgelegt. Wichtig war ihm nur: nicht in der Au. Ansonsten ist sein langfristiger Plan ohnehin, dass es irgendwann in jedem Stadtviertel einen Brewsli-Stehausschank gibt. Aber das, so realistisch ist Saller, sei „Zukunftsmusik“. Immerhin sind nun mit zwei Läden erst einmal die Kapazitätsgrenzen seiner Brauerei erreicht, mehr als 250 Liter pro Brauvorgang sind nämlich aktuell nicht drin. Der nächste Schritt wäre also ein neues Sudhaus mit mehr Fassungsvermögen.

Statt auf Masse setzt Saller allerdings eher auf Vielfalt: Im Stammhaus kommen elf verschiedene Biere aus dem Hahn, in der Schwabinger Location sollen es auch immerhin sechs bis acht sein. Ob es dann in beiden Läden immer die gleichen Sorten geben wird oder unterschiedliche, will Saller noch offenhalten – vermutlich mal so, mal so. Immerhin hat das Brewsli neben den klassischen Sorten gut 20 weitere in der ständigen Rotation. Hinzu kommen Biere, die nur einmal ausprobiert werden. Ein Helles, das so nur für die Agnesstraße gebraut wird, kann Saller sich aber schon sehr gut vorstellen.

Der Fokus liegt ganz klar auf dem Bier. Benjamin Saller

In Schwabing werden die gemütlichen Sofas, die so manch einer aus der Au kennen mag, durch Stehtische ersetzt – immerhin heißt es ja nicht umsonst Stehausschank. Kulinarisch wird das Angebot vermutlich in beiden Läden ähnlich: hausgemachtes Treberbrot mit Hummus oder Obazda gibt’s immer, dazu unter der Woche tageweise wechselnd Burger, Pizza oder Empanadas. Allerdings, das ist Saller wichtig: „Der Fokus liegt ganz klar auf dem Bier.“

Bis zum neuen Jahr müssen sich die Schwabinger Bierliebhaber aber noch gedulden: Mit den Umbauarbeiten hat Saller gerade erst begonnen. Und weil der Laden zuvor drei Jahre leer stand, gibt es auch keine vorläufige Gaststättenerlaubnis. Saller muss daher warten, bis seine Zuverlässigkeit als Wirt vom Kreisverwaltungsreferat abschließend geprüft wurde. Saller geht allerdings davon aus, dass das spätestens bis Ende Februar der Fall sein dürfte. Dann soll das Bier in der Agnesstraße fließen.