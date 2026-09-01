Sind die Vulvalippen schön genug? Ist der Penis zu klein? Warum schreibt der Schwarm nicht mehr zurück? Als langjähriges Mitglied bei „Dr. Sommer“ in der „Bravo“ kennt Jutta Stiehler die Sorgen von Jugendlichen. Wie sie damit umging, wenn am Telefon nur ein Schluchzen zu hören war und was sie Eltern rät.

Interview von Philipp Crone