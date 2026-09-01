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Bravo-„Dr.-Sommer“-Team„Da gehörte schon viel Mut dazu, bei uns anzurufen“

Lesezeit: 8 Min.

16 Jahre lang war Jutta Stiehler Mitabeiterin im „Dr.-Sommer“-Team der „Bravo“.
16 Jahre lang war Jutta Stiehler Mitabeiterin im „Dr.-Sommer“-Team der „Bravo“.
Johannes Simon

Sind die Vulvalippen schön genug? Ist der Penis zu klein? Warum schreibt der Schwarm nicht mehr zurück? Als langjähriges Mitglied bei „Dr. Sommer“ in der „Bravo“ kennt Jutta Stiehler die Sorgen von Jugendlichen. Wie sie damit umging, wenn am Telefon nur ein Schluchzen zu hören war und was sie Eltern rät.

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Jutta Stiehler, 68, war von 1998 bis 2014 Teil des Teams der Rubrik „Dr. Sommer“ im Jugend-Medium Bravo, das in diesem Jahr 70 geworden ist. Heute arbeitet die Sozialpädagogin und Heilpraktikerin in einer eigenen Praxis in München und bietet auch online psychologisch-therapeutische Beratung und Begleitung.

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