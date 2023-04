Haben nichts mehr mit klassischer Brautmode zu tun: Die Ergebnisse des Projekts "Upbride" sind in einer Ausstellung im Neuen Rathaus zu sehen.

Von Franziska Gerlach

Der Tüll ist überall. Hannah Diewert hat ihn zerschnitten und als Füllmaterial verwendet. Sie hat einen rasanten Minirock daraus geschneidert und einen Blouson damit gefüttert. Natürlich taucht der Tüll auch an den Stulpen auf, die ihr Ensemble für den schönsten Tag im Leben zweier Menschen vervollständigen. "Ich durfte das Kleid komplett destroyen", sagt die Studentin der Deutschen Meisterschule für Mode in München. Am Ende war fast nichts mehr übrig von dem bauschigen Material, das zuvor einem Brautkleid seine prinzessinnenhafte Anmutung verliehen hatte.