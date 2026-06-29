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FeuerwehreinsatzBraut bleibt auf dem Weg zur Trauung im Aufzug stecken

Nach der Rettung aus dem Aufzug posieren die Braut und Feuerwehrmänner für ein Gruppenfoto.
Nach der Rettung aus dem Aufzug posieren die Braut und Feuerwehrmänner für ein Gruppenfoto. Berufsfeuerwehr München/dpa

Die Frau will im Schloss Nymphenburg heiraten – doch dann öffnen sich die Türen des Lifts plötzlich nicht mehr.

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Der schönste Tag im Leben begann mit einem großen Schreck: Eine Braut ist am Freitagnachmittag noch vor der Trauung im Lift stecken geblieben und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Trauung sollte im Schloss Nymphenburg stattfinden. Auf dem Weg zum Trausaal öffneten sich die Türen des Lifts nicht. Neben der Braut befanden sich zwei weitere Personen im Aufzug.

Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Feuerwehr zu rufen. Die kam schnell, öffnete die Türen und befreite die Eingeschlossenen. Die Braut war offenbar sehr erleichtert und schoss noch ein Foto mit den Rettungskräften. Danach, so die Feuerwehr in ihrer Mitteilung weiter, konnte die Trauung mit leichter Verspätung beginnen.

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