Das besonders reine Tiefengrundwasser ist geschütztes Gemeingut – und landet in München oft als Spülwasser im Gully. Statt zu handeln, versuchen Brauerei-Lobby und Behörden, Fragen auszuweichen.

Es ist okay, wenn Münchner Brauereien ihr Münchner Bier mit Münchner Wasser brauen. Es ist okay, wenn sie das besonders reine Tiefengrundwasser in das Lebensmittel verwandeln, dem München sein Image verdankt als Weltstadt des Bieres. Nicht in Ordnung aber ist, dass dieses Tausende Jahre alte Wasser verschwendet und zum Reinigen und Flaschenspülen hergenommen wird.