Von Lea Kramer

Beim Alkohol sagt man, dass er eher teurer werde, je länger man warte. Auf die Münchner Immobilienpreise ließ sich diese Regel bis vor kurzem auch anwenden. Höchst selten war in den vergangenen Jahren von einem Grundstück zu hören, das im Wert gefallen ist. Die jährlichen Wertsteigerungen spielen auch bei einem Immobiliengeschäft zwischen der Stadt München und der Bundesrepublik eine entscheidende Rolle.

Obwohl die Stadt das Grundstück der alten Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (BfB) im Münchner Osten für den Bau eines Berufsschulzentrums dringend bräuchte, ziehen sich die Verhandlungen seit Jahren hin. Die Stadt sieht an der Stelle "Gemeinbedarf" - also ein Areal, wo Gebäude für Bildung, Gesundheit- und Sozialvorsorge entstehen können. Der Bund ordnet das Gelände im Stadtbezirk Berg am Laim als "Bauerwartungsland" ein. Ein Unterschied, der sich vor allem im Preis niederschlägt.

Das knapp zwei Hektar große Grundstück liegt zwischen den Bahngleisen nach Rosenheim, der Ausfallstraße nach Wasserburg und der Einfahrt zum Mittleren Ring. Brutalismus-poetisch könnte man das aufgelassene Industriegelände als die Schnapsperle vom Leuchtenbergring bezeichnen. Noch bis 2016 ist an der Neumarkter Straße Agraralkohol für die Industrie aufbereitet worden. Nach einer EU-Entscheidung gegen das Bundesmonopol erwies sich der Weiterbetrieb als privates Unternehmen mehr als besonders wirtschaftlich.

Seither passiert auf dem Betriebsgelände nicht mehr viel, Teile davon sind untervermietet. Unter anderen auch an die Berufsfeuerwehr, die dort seit Beginn der Coronapandemie zum Beispiel Desinfektionsmittel lagert. Kleinere Gewerbe wie eine Druckerei oder ein Fahrradhändler sind ebenfalls in den alten Verwaltungsgebäuden untergebracht, die mittlerweile an vielen Ecken von Stützbalken abgesichert werden müssen.

Worüber sich Stadt und Bund streiten

Da das Gelände zentral, aber nicht im Wohngebiet liegt, interessieren sich auch Münchner Kreative für das Branntweinareal. Im Mai 2022 hat die Rathauskoalition aus Grünen und SPD einen Vorstoß unternommen, damit das Areal während die Kaufverhandlungen laufen einige Jahre lang sozio-kulturell genutzt werden kann. Damit das auch wirklich passiert, hatte die Stadtratsfraktion aus Die Linke/Die Partei beantragt, dass diese Nutzung auch rechtssicher über ein Bebauungsplanverfahren gesichert wird. Einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss mit Ziel an der Stelle eine Berufsschule für Medien, Druck und Gestaltung zu errichten hatte der Stadtrat bereits im Jahr 2017 gefasst. Eine Weiterführung des Verfahrens könne allerdings erst erfolgen, nachdem die Fläche tatsächlich in den Besitz der Stadt übergegangen sei, heißt es aus dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung.

Dafür muss wiederum festgestellt werden, wie viel das Gelände überhaupt wert ist. Und da scheiden sich die Geister der Bewertungssachverständigen. "Derzeit sind der Gutachterausschuss München (Ga), der mit der Erstellung des Bewertungsgutachtens beauftragt ist, und die Gutachterinnen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) in Abstimmung über die Bewertungsgrundlagen", sagt eine Sprecherin des Kommunalreferats, das die Verhandlung für die Stadt führt. Der unabhängige Ausschuss für das Münchner Stadtgebiet gehe von einem Verkehrswert für Gemeinbedarf aus, die Bima hingegen von "Bauerwartungsland". "Da es hierbei um erhebliche Wertunterschiede geht, dauert die Klärung an", sagt die Sprecherin.

Die Bima bestätigt zwar den "Dialog mit der Landeshauptstadt München", darüber hinaus ist sie allerdings zurückhaltend mit konkreten Aussagen. Ein Verkauf des Grundstücks auf dem offenen Immobilienmarkt käme für die Bundesanstalt nicht infrage solange Verhandlungen mit der Stadt München geführt würden. "Entsprechend führt die Bima auch keine Gespräche mit privaten Investoren", heißt es auf eine schriftliche Anfrage der SZ. Angesprochen auf eine sozio-kulturelle Zwischennutzung schreibt die Pressestelle: Eine Nutzung der Liegenschaft über die derzeitige gewerbliche Nutzung hinaus wäre "nur mit erheblichem Aufwand zu realisieren".

Beteiligte wollen nicht über den Kaufpreis sprechen

Um welche Summen es an der Neumarkter Straße geht, will keiner der Beteiligten sagen. In einer früheren Version der Finanz- und Investitionsplanungen aus der Stadtkämmerei war das Vorhaben mit einem zweistelligen Millionenbetrag eingeplant. Angesichts der Entwicklungen rund um das Gewerbegebiet an der Neumarkter Straße könnten die Preise künftig eher steigen als sinken. Unlängst hat in der Nähe das viel gelobte New-Work-Quartier "Macherei" eröffnet. Der Skimodenhersteller Bogner hat 2021 sein Firmengelände an der St.-Veit-Straße für 55 Millionen Euro an den österreichischen Investor UBM verkauft und ist gerade erst in einen Neubau an die Neumarkter Straße gezogen. Weiter in Richtung Innenstadt "revitalisiert" die Unicredit-Tochter Wealthcap den "Ten Towers" genannten Telekom-Bürokomplex. Ihnen gegenüber plant die Hypovereinsbank (HVB) eine neue futuristische zweite Firmenzentrale mit Hochpunkt. Und auch die Preise des neu entwickelten Werksviertels an der Friedenstraße dürften bis an das Branntweinareal abstrahlen.

Warum Kreative von dem Dilemma profitieren könnten

Was sich immer tiefer in die Haushaltskasse zu graben droht, könnte für Münchens kreative Szene eine Chance sein. Je länger die Verhandlungen andauern, desto mehr Zeit hat auch das Kollektiv "Common Grounds" das Gelände an der Neumarkter Straße zu bespielen. Der Zusammenschluss mehrerer Kunst- und Kulturinitiativen will dort "kulturelle Interventionen" - also Lesungen, Konzerte, Installationen, Film- und Theater-Vorstellungen - veranstalten und mit "Skill-Sharing" Wissenstransfer leisten.

Allerdings haben die Kulturschaffenden mit großen bürokratischen Hürden zu kämpfen. Zwar zeigten sich sowohl Stadt als auch Bima offen gegenüber den Plänen, doch die planende Verwaltung schmettere alles ab. "Wir wünschen uns, dass die Stadt das Potenzial einsieht und sich auf Bundesebene für eine Nutzung bereits vor Verkauf einsetzt", sagen Petra Weigart, Clerk Donauer und Leonie Staby von "Common Grounds". Sie fordern, dass das Gelände im Rahmen eines Pilotversuchs als sozio-kultureller Raum getestet wird. Schon jetzt könnten Außenflächen etwa für urbanes Gärtnern oder Stadtteilfeste genutzt werden. "Erfahrungen mit dem Areal können nicht vom Schreibtisch gemacht werden, wir plädieren für genug Mut zum Experimentieren", sagen die Verantwortlichen von "Common Grounds".

Dass sich die kulturelle Nutzung des Areal auch nach Bau eines Schulzentrums fortsetzen lässt, ist nicht ausgeschlossen. Vor allem die Sportflächen, Aula oder Fachräume sowie der Außenbereich könnten nach Aussage des Referats für Bildung und Sport "bei entsprechender Planung sehr gut für eine gemeinschaftliche Nutzung vorgesehen werden".