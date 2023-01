Verletzte nach Feuer in Kinderwagen

Mehrfamilienhaus in der Au

In einem Haus in der Au brennt im Treppenhaus ein Kinderwagen, die Polizei vermutet ein absichtlich gelegtes Feuer. Einen ähnlichen Fall gab es schon vor Weihnachten.

Von Philipp Crone

Am Samstagabend hat es bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Kreuzung Auerfeldstraße und Balanstraße fünf Verletzte gegeben. Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Brand zügig löschen konnte.

Im gesamten Treppenhaus gab es eine starke Rauchentwicklung, wodurch fünf Anwohner leicht verletzt und ambulant behandelt wurden, weil sie den Rauch eingeatmet hatten. Zum Teil blätterte der Putz von den Wänden ab, ein Hinweis auf eine große Hitze-Entwicklung, hieß es von einem Polizeisprecher. Es entstand ein Sachschaden, der laut Schätzungen der Feuerwehr sechsstellig sein könnte.

Die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen zum Brandort kam, stellte bei den Ermittlungen fest, dass ein Kinderwagen, der im Treppenhaus abgestellt war, in Brand geraten war. Einen ähnlichen Fall ebenfalls mit einem brennenden Kinderwagen gab es Ende Dezember in Berg am Laim. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.