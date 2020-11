Ein 39-jähriger Münchner hat sich am vergangenen Mittwoch auf der Polizeiinspektion im Westend gemeldet und eine Brandstiftung gestanden. Als Motiv für seine Tat nannte er Frust, schlechte Stimmung und Hass auf die ganze Menschheit. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann einen Rollcontainer in einer Tiefgarage in der Herzog-Wilhelm-Straße angesteckt. Dabei entstand ein Sachschaden von 50 000 Euro. Im Gespräch mit den Beamten gab der Mann weitere Sachbeschädigungen zu, die nun geprüft werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein und brachte den reuigen Mann nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt in eine Klinik.