Passanten hatten gegen Mitternacht die Polizei alarmiert, dass in der Mühldorfstraße mehrere Brandsätze aus einem Auto geworfen worden seien. Dort sind unter anderem die Rüstungsfirmen Rohde & Schwarz sowie Helsing ansässig.

Nach Angaben der Münchner Polizei sei einer der Brandsätze von eintreffenden Beamten gelöscht worden. Mindestens ein weiterer, der nicht gezündet habe, sei später von Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) entschärft worden, wie ein Sprecher der Behörde der SZ bestätigte.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden, eine 28 Jahre alte Frau und ein 38 Jahre alter Mann, beide mit bulgarischer Staatsangehörigkeit. Wegen der Nähe zu den Rüstungsfirmen wird nun ein politischer Hintergrund der Aktion geprüft. Das BLKA hat die Ermittlungen übernommen.

Dem Vernehmen nach seien die Brandsätze vor der Firmenzentrale von Rohde & Schwarz aus dem Auto geworfen worden; der Hauptsitz von Helsing befindet sich schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite. Der Konzern Rohde & Schwarz entwickelt und produziert unter anderem Funk- und Fernmeldesysteme für Regierungs- und Sicherheitsbehörden sowie die Bundeswehr. Das 2021 gegründete Start-up-Unternehmen Helsing ist vor allem in der Drohnenproduktion tätig und wirbt explizit mit Verteidigungskonzepten „zum Schutz unserer Demokratie“.

Nach einem Anschlag auf das Stromnetz im Münchner Osten im Mai 2021 war Rohde & Schwarz in einem Bekennerschreiben auf einer von Linksradikalen genutzten Medienplattform ausdrücklich als Ziel der Aktion genannt worden. Die Echtheit des Schreibens wurde allerdings bislang nicht von den Sicherheitsbehörden bestätigt. Die damalige Brandstiftung in einer Baugrube wird zu einer Serie von rund 50 Anschlägen gerechnet, die es in den vergangenen Jahren auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in und um München gegeben hat. Diese waren zunächst eher einer linksradikalen Szene zugeordnet worden; inzwischen werden aber auch russische Geheimdienste als Anstifter nicht mehr ausgeschlossen.