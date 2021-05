Auf einer Baustelle war am Freitag der Brand ausgebrochen, 20 000 Haushalte in München waren zeitweise ohne Strom.

Von Ronen Steinke, Berlin, und Martin Bernstein

Der "Erfolg", den ein anonymer Autor auf der linksradikalen Internetplattform Indymedia am Sonntag bejubelte, als Antwort an einen Rüstungskonzern, der "mit Waffenproduktion, Krieg und Tod" Profit mache, er sah so aus: Zeitweise waren 20 000 Haushalte in München ohne Strom. Es waren Szenen der Not. Für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen auf Elektrizität angewiesen waren, etwa um Sauerstoffgeräte zu betreiben, musste die Feuerwehr Notversorgungen einrichten. Lautsprecherwagen informierten die Bevölkerung.