Von Justin Patchett

Etwas mehr als fünf Jahrzehnte ist es her, doch Ron Jakubowicz hat es immer noch vor Augen. Wie er und seine Familie mit dem Auto zum Gärtnerplatz fahren. Er erinnert sich auch an die Feuerwehr und an seinen Vater Alek, damals Vizepräsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), der unter das Absperrband der Polizei schlüpft. Und an die Sorgen, die sich die Familie in diesem Moment macht.