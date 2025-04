Zwei Verdächtige in Haft

Von Martin Bernstein

Üblicherweise lassen Sicherheitsbehörden sich für Fahndungserfolge gerne feiern. Vor allem dann, wenn es um einen Schlag gegen gewalttätigen Extremismus geht – und erst recht, wenn höchste Stellen sogar „terroristische Grundzüge“ erkennen. Am 22. Februar war ein solcher Einsatz: länderübergreifend in Deutschland und Österreich, Durchsuchung von acht Anwesen, drei davon in München, zwei Festnahmen. Und das alles im Zusammenhang mit einer Brandanschlagserie auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, die die Münchner Polizei seit Jahren beschäftigt.