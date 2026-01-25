Die Sympathisanten aus der Anarchisten-Szene zeigen sich erstaunt: „Nanu, was ist denn da los? Das ist nun schon das zweite Mal binnen kurzer Zeit, dass wir uns verwundert die Augen reiben“, schreiben sie im linken Internet-Portal Indymedia. Zunächst die Entlassung zweier Mitstreiter aus der Untersuchungshaft. Und jetzt sieht es danach aus, als könnte der Prozess wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen die mutmaßlichen früheren Redakteure der Anarcho-Postille „Zündlumpen“ platzen. Was aus dem „Anfangsverdacht“ wird, die beiden könnten auch in die jahrelange Brandanschlag-Serie auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur (Kritis) in und um München verwickelt sein, ist ebenfalls offen.
Anschlagsserie in MünchenFünfzig Anschläge, zwei Ermittlungsgruppen, kein Ergebnis
Immer wieder brannten in und um München Einrichtungen der kritischen Infrastruktur. Eine heiße Spur gibt es bisher nicht, zwei Verdächtige kamen aus der Haft frei. Was die Ermittler wissen – und was offenbar nicht.
Von Martin Bernstein
