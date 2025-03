In der Brandstiftungs-Serie in München und Oberbayern mit mutmaßlich extremistischem Hintergrund ist der Generalstaatsanwaltschaft München und dem Polizeipräsidium offenbar ein erster Fahndungserfolg geglückt: Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilt, wurden zwei Personen festgenommen, „bei denen der Anfangsverdacht der Beteiligung an einigen Taten der mutmaßlichen Deliktserie besteht“.

Die Ermittlungen werden von der „Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus“, kurz Zet, bei der Generalstaatsanwaltschaft geführt. Die Zet betont, dass die beiden Verdächtigen derzeit nicht wegen Brandstiftungen in Untersuchungshaft sitzen, sondern wegen anderer Delikte – unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Nähere Angaben zu den Festgenommenen macht die Behörde nicht – nur dass die beiden in Deutschland ohne festen Wohnsitz sind.

In der vergangenen Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, haben Zet und Polizeipräsidium Wohnungen durchsucht. Die Durchsuchungen fanden in drei Objekten in München statt, nämlich in Neuhausen, Untergiesing und auf der Schwanthalerhöhe sowie in einem Objekt im Landkreis München, zwei Objekten in den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Ebersberg sowie in zwei Anwesen in Österreich: in Salzburg und im Pongau im Land Salzburg. Dabei wurden Mobiltelefone, Computersysteme und elektronische Speichermedien sichergestellt, die nun ausgewertet werden.

Die Serie von Brandstiftungen begann vor etwa sechs Jahren, mittlerweile werden mehr als 40 Fälle dazugerechnet – die genaue Zahl ist nicht klar, weil sich die Ermittlungsbehörden bedeckt halten, welche Fälle von der sogenannten „EG Raute“ bearbeitet werden. Diese Ermittlungsgruppe wurde 2023 gegründet und besteht aus mehr als 20 Beamtinnen und Beamten der Polizeipräsidien München, Oberbayern Nord und Süd sowie des Landeskriminalamts.

Der wohl spektakulärste Fall der Serie ereignete sich Ende Januar: Auf dem Gelände der Polizeihundestaffel im Münchner Stadtteil Allach-Untermenzing brannten 23 Polizeifahrzeuge komplett aus, der Schaden allein bei dieser Tat beträgt mehr als zwei Millionen Euro. Der Gesamtschaden aller Anschläge dürfte mittlerweile die 20 Millionen deutlich übersteigen.