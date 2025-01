Von Bernd Kastner

Wieder Alarm, wieder rückt die Feuerwehr zum Vincentinum aus. Gut eine Woche ist seit dem Feuer in dem Alten- und Pflegeheim im Lehel vergangen, da müssen Höhenretter wegen eines Sturms den Kirchturm sichern. Alles geht gut, wie schon an Heiligabend, als es brennt. Inzwischen wissen die Brandfahnder, dass das Feuer nicht, wie zunächst gemeldet, in einem Bewohnerzimmer ausgebrochen sei, sondern in einer Küche.