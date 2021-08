Von Joachim Mölter

Bei einem Zimmerbrand in einem Seniorenwohnheim in Milbertshofen sind am Freitagabend vier Frauen verletzt worden. Eine wurde mit einer schweren Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht, drei weitere wurden mit leichteren Rauchvergiftungen vorsorglich ebenfalls abtransportiert. Neun weitere Bewohnerinnen und Bewohner des vorübergehend komplett geräumten Hauses wurden am Ort in einem Großraumrettungswagen betreut und versorgt.

Die Rauchentwicklung in dem Haus an der Ecke Schleißheimer und Neustifter Straße war so stark, dass sogar in einem benachbarten Gebäude noch der Feuermelder auslöste. Mit einem entsprechend großen Aufgebot waren die Einsatzkräfte am Ort, allein die Berufsfeuerwehr rückte mit drei Zügen an. Gegen 22:20 Uhr war der Brand gelöscht. Während des Einsatzes war die Schleißheimer Straße zwischen Milbertshofener Straße und Frankfurter Ring gesperrt.

Insgesamt wurden sechs Wohnungen von den Flammen so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass sie derzeit nicht bewohnbar sind. Über die Brandursache konnte die Feuerwehr auch am Samstag noch keine näheren Angaben machen. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Feuers hat die Polizei übernommen.