Zum wiederholten Mal hat in München eine Baumaschine gebrannt, diesmal am Südpark in Sendling. Wie Polizei und Feuerwehr berichten, geriet in der Nacht zum ersten Weihnachtstag gegen 2.10 Uhr in der Inninger Straße ein Radlader in Brand. Anwohner waren durch laute Knallgeräusche, verursacht durch geplatzte Reifen, aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 50 000 Euro. Im Polizeipräsidium hält man es für möglich, dass der Radlader vorsätzlich in Brand gesteckt wurde - wie zahlreiche weitere Baufahrzeuge und -gerätschaften im Raum München in den vergangenen Monaten. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich von Inninger, Höglwörther und Holzhausener Straße Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 089/2910-0 zu melden.