Bei einem Wohnungsbrand in der Straßbergerstraße im Olympiadorf hat die Münchner Feuerwehr am frühen Freitagmorgen eine tote Person gefunden. Um 5.47 Uhr sei man per Notruf alarmiert worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, seien die Flammen bereits von außen sichtbar gewesen. Das Feuer ging von einer Wohnung im siebten Stock aus und griff auch auf die Wohnung darüber über.

Bei der toten Person soll es sich laut Feuerwehr um einen älteren Menschen handeln. Weitere Details zur Identität sowie zur Brandursache teilte der Sprecher nicht mit.

Die Löscharbeiten konnten nach etwa zwei Stunden abgeschlossen werden. Danach durften Anwohner von der Feuerwehr begleitet in ihre Wohnungen zurückkehren.