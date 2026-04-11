Mit einem komplizierten Brand hat die Münchner Feuerwehr am Samstagnachmittag zu kämpfen gehabt: Aus noch ungeklärter Ursache entzündete sich der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Prinzenstraße 22 in Neuhausen- Nymphenburg – und hielt die Löschmannschaften stundenlang in Atem. Personen kamen nicht zu Schaden, die umliegenden Straßen blieben für längere Zeit gesperrt für den Feuerwehr-Großeinsatz.

Der Alarm ging um 15.20 Uhr bei der Feuerwehr ein, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Tobias Reuther. Fünf Bewohner seien bereits selbständigund unverletzt ins Freie gekommen, als die Einsatzkräfte eintrafen, weitere Menschen befanden sich nicht im Haus.

Die Löscharbeiten gestalteten sich äußerst schwierig, so Reuther, weil sich der Brand zwischen den Zimmerdecken des Dachgeschosses und dem Dachstuhl in der Dachverkleidung ausbreitete und nur sehr mühsam gelöscht werden konnte. Dazu mussten Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz sowohl in Vierertrupps von innen die Zimmerdecken in den verqualmten Räumen aufreißen, als auch Kollegen an derselben Stelle außen von der Drehleiter aus das Dach öffnen und löschen. Insgesamt wurden bis 17.30 Uhr rund 50 Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz eingesetzt, die sich im kurzen Wechsel mit den körperlich anstrengenden Löscharbeiten beschäftigten – innen wie außen.

Mit Drehleitern operierten die Feuerwehrmänner in dem engen Hof. Tom Soyer

Weil im engen Hof und von der Straße aus nur schwierig operiert werden konnte, waren drei große Feuerwehrdrehleitern im Einsatz. Entsprechend waren in den Straßen um den Brand überall Einsatzfahrzeuge, die Polizei leitete den Verkehr um.

Anwohner berichteten zwar von Handwerkerarbeiten am Haus, die Feuerwehr kann bisher aber noch nicht sagen, ob der Brand in Zusammenhang damit stehen kann. Das sei noch völlig offen, so der Sprecher, das Feuer könne auch irgendwo im Dach seinen Anfang genommen haben. Das zu klären sei nun Aufgabe der Brandfahnder der Kripo München.