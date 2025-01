Bei einem Brand in einem Institut der Ludwig-Maximilians-Universität in der Pettenkoferstraße ist am Freitagnachmittag ein hoher Sachschaden entstanden. Laut Feuerwehr löste gegen 14.30 Uhr der Brandmelder im Institut für Hygiene und Mikrobiologie aus. Als die Helfer eintrafen, hatten alle anwesenden Personen das Gebäude bereits verlassen. Der Brandherd wurde in einem Labor im dritten Stock des Gebäudes gefunden, das Feuer konnte schnell gelöscht werden.