6. November 2018, 19:23 Uhr München Brand in Druckerei

Bei der Sicherheitsdruckerei Giesecke und Devrient in Steinhausen hat es am Freitagabend gebrannt. Allerdings waren nicht etwa fehlgeleitete Banknotenräuber am Werk gewesen - ein technischer Defekt im Bereich der Batterieversorgung hatte nach Erkenntnissen der Ermittler wohl das Feuer in einem abgeschlossenen Betriebsraum der Notstromversorgung ausbrechen lassen. Die Sprinkleranlage und kurz darauf die Feuerwehr machten den Flammen den Garaus. Auf rund 50 000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden. Verletzt wurde niemand.