Ein Bewohner ist nach einem Zimmerbrand im Glockenbachviertel gestorben. Der Mann war bei dem Feuer in der Nacht auf Mittwoch schwer verletzt worden und schwebte nach Angaben von Polizei und Feuerwehr zunächst in akuter Lebensgefahr. Noch am Mittwoch erlag er im Krankenhaus seinen schweren Brandverletzungen. Das Feuer war in einer Wohnung in einem mehrgeschossigen Haus in der Hans-Sachs-Straße ausgebrochen. Brandursache war laut Polizei vermutlich eine brennende Zigarette.