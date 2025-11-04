Beim Brand eines selbstgebauten Obdachlosenlagers in Milbertshofen ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltdelikt aus, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Brand sei in der Nacht gemeldet worden, bei den Löscharbeiten habe die Feuerwehr die tote Frau gefunden.
Die genaue Todesursache und die Identität der Frau waren zunächst unklar. Auch zur Ursache des Brandes konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Einsatzkräfte der Polizei waren bis zum Morgen mit der Spurensicherung beschäftigt. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.