Beim Brand eines selbstgebauten Obdachlosenlagers in Milbertshofen ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltdelikt aus, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Brand sei in der Nacht gemeldet worden, bei den Löscharbeiten habe die Feuerwehr die tote Frau gefunden.