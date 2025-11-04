Zum Hauptinhalt springen

MilbertshofenFeuerwehr findet Frauenleiche bei Löscharbeiten

Nach einem Brand in einem Obdachlosenlager in München steht die Feuerwehr an der Einsatzstelle.
Nach einem Brand in einem Obdachlosenlager in München steht die Feuerwehr an der Einsatzstelle. (Foto: Friedrich/Friedrich/vifogra/dpa)

Beim Löschen eines brennenden Obdachlosenlagers hat die Feuerwehr die Leiche einer Frau entdeckt. Nun ermittelt die Mordkommission.

Beim Brand eines selbstgebauten Obdachlosenlagers ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltdelikt aus, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Brand sei in der Nacht gemeldet worden, bei den Löscharbeiten habe die Feuerwehr die tote Frau gefunden.

Die genaue Todesursache und die Identität der Frau waren zunächst unklar. Auch zur Ursache des Brandes konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Einsatzkräfte der Polizei waren bis zum Morgen mit der Spurensicherung beschäftigt. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

