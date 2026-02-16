Drei Mitglieder der Bereitschaftspolizei haben am Sonntagabend bei einem Zimmerbrand in ihrer Unterkunft in der Rosenheimer Straße eine Rauchvergiftung erlitten. Zunächst hatte ein 30 Jahre alter Beamter gegen 19.35 Uhr einen Rauchmelder gehört und umgehend die Feuerwehr verständigt.

Drei Kollegen, zwei 23-Jährige und ein 34-Jähriger, schauten derweil trotz des bereits massiven Rauchs gemeinsam nach, ob sich in dem betroffenen Zwei-Mann-Zimmer noch jemand aufhielt. Anschließend mussten sie wegen einer Rauchvergiftung vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Die beiden 23-Jährigen konnten nach kurzer Zeit wieder entlassen werden, der 34-Jährige blieb stationär in Behandlung. Bei den Löscharbeiten wurde auch ein Feuerwehrmann leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Brandfahnder des Kommissariats 13 von einem technischen Defekt aus. Bei der Brandortbegehung sei eine Powerbank gefunden worden, die sich offensichtlich selbst entzündet habe. Den Polizeiangaben zufolge war sie nicht ans Stromnetz angeschlossen. Durch die entstandene Hitze sei es dann zu einem schlagartigen Brand gekommen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.